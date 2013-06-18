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Spor

TFF yabancı sınırlamasını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezonlarda uygulanacak yabancı sınırı kurallarını açıkladı

18 Haziran 2013 22:51

TFF, Süper Lig takımlarının yabancı sınırı kurallarını açıkladı. Kulüpler Birliği'nin 6+2 talebini reddeden TFF, 2013-14 sezonunda takımların kadrolarında en fazla 10 yabancı oyuncu bulundurabileceğini ve sahada 6 yabancının olacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezonlarda uygulanacak yabancı sınırı kurallarını açıkladı.

Açıklamaya göre, kulüpler, gelecek sezon 10; 2014-2015 sezonunda ise 8 yabancı oyuncuyu tescil ettirebilecekleri.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

2013 – 2014 Sezonunda Spor Toto Süper Ligde yer alan kulüplerin, en fazla 10 yabancı futbolcuyu tescil ettirebilmelerine ve 18 kişilik isim listesine bu futbolculardan en fazla 6’sının yazılıp müsabakalarda oynatılabilmesine,

2014 – 2015 Sezonunda Spor Toto Süper Ligde yer alan kulüplerin, en fazla 8 yabancı futbolcuyu tescil ettirebilmelerine ve 18 kişilik isim listesine bu futbolculardan en fazla 5’inin yazılıp müsabakalarda oynatılabilmesine, karar verilmiştir."

 

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