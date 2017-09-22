TFF, 'yabancı sınırı' ve 'Fatih Terim'in tazminatı' konularını masaya yatırıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun start verdiği; ardından Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla gündeme oturan yabancı sayısı konusunun açıklığa kavuşması ve avukatı aracılığıyla tazminatını talep eden Fatih Terim konusunu konuşmak amacıyla Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi.

Sporx'in haberine göre Yıldırım Demirören başkanlığında Riva'da toplanan Futbol Federasyonu'nun özellikle yabancı sayısı konusundaki revizyon konusundaki kararı merakla beklenirken, TFF'nin akşam saatlerinde bu konuda açıklama yapabileceği belirtildi.

Yabancı sayısı tartışmasının yanı sıra Fatih Terim'in avukatı aracılığı ile talep ettiği tazminat konusunda cevabı merakla beklenen TFF yönetimi, bu konuyu da masaya yatırarak karara varacak.