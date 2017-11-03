"TFF ve PFDK'da kararları Demirören'in hukukçuları veriyor; talimatla ceza veriliyor"

Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticisi Yaşar Aşçıoğlu, federasyondaki ceza kararlarının, federasyon başkanı Yıldırım Demirören'in kendi şirketinde çalışan hukukçulardan oluşturduğu bir kurul tarafından talimatla verildiği iddiasında bulundu.

2017 Ağustos ayında TFF'deki tüm görevlerinden istifa eden Aşçıoğlu, TFF ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) aldığı kararlarla ilgili Yıldırım Demirören'in, şirketindeki avukatlardan oluşturduğu bir kurul var. Bunun altını çizerek söylüyorum önceden istifalarını aldığı hukukçulardan oluşturduğu hukuk kurulu var. Talimatla ceza verdiriyor."

FutbolArena'nın haberine göre Beşiktaşlı Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezaya Beşiktaş yönetimi ve taraftarı büyük tepki gösterirken, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçında kırmızı kart gören Feghouli'ye 3 maç ceza verilmesine bu kez sarı kırmızılı kulüp isyan etti.

Aşçıoğlu: "PFDK talimatla karar veriyor"

Eski TFF yöneticisi Yaşar Aşçıoğlu, PFDK ve Disiplin Kurulları'nın talimatla ceza verdiği, Yıldırım Demirören'in istifalarını istediği hukukçular tarafından oluşturulan kurullar olduğunu söyledi.

Aşçıoğlu yaptığı açıklamada, "TFF'de adaletten söz edebilmek mümkün değil. Neden? Yıldırım Demirören, şirketindeki avukatlardan oluşturduğu bir kurul var. Bunun altını çizerek söylüyorum önceden istifalarını aldığı hukukçulardan oluşturduğu hukuk kurulu var. Talimatla ceza verdiriyor." dedi.

"İtiraf ediyorum"

Aşçıoğlu sözlerinin devamında, "Türkiye Futbol Federasyonu'nda PFDK denen unsur -ki, bunu itiraf ediyorum. Hepsi talimatla ceza veriyor. Talimatnameyle değil, talimatla ceza veriyor. Diyor ki, ona şu kadar ceza var ve o ceza çıkıyor. Şu anda TFF Disiplin Kurulu şu anda yürüyor. Ben geldiğimde öyleydi. Ben ayrılırken de öyleydi. Ben gelmeden önce de öyleydi." diye konuştu.