-TFF ve Kulüpler Birliği toplandı İSTANBUL (A.A) - 20.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileriyle Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri arasındaki toplantı başladı. İsviçre'de dün UEFA yetkilileriyle görüşen TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, bugün de TFF'nin İstinye'deki binasında Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin yöneticileriyle biraraya geldi. Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Orduspor Kulübü Başkanı Nedim Türkmen, 26 Ocak'ta yapılacak olan Genel Kurul öncesinde Süper Lig kulüpleriyle yeniden durum değerlendirmesi adı altında bir araya geldiklerini söyledi. Türkmen, Aydınlar'ın UEFA ile yaptığı toplantının hatırlatılması üzerine, görüşmelerle ilgili bugün fikir alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.