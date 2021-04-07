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Spor

TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı

07 Nisan 2021 17:17

Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu bugün İstanbul’da bir araya geldi. Toplantıda kulüplerdeki Koronavirüs vakaları konuşuldu ve bir ay içerisinde tüm kulüp çalışanlarının aşı olacağı bildirildi. 

 TFF Başkanı Nihat Özdemir’in dün Ankara’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşüp futbolcuları, hakemleri, tesisler ve statlardaki idari personeli  aşılama isteğini iletmesinin ardından bu konu Sağlık Bakanlığı’nda değerlendirmeye alındı.

Bugünkü Kulüpler Birliği -TFF toplantısının ardından ise bu talebin olumlu karşılandığı bilgisine ulaşılırken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise gazetecilere; alt liglerden başlayarak en üst lige kadar tüm futbol ailesine 1 ay içinde aşı yapılacağını söyledi. (DHA) 

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