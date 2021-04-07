TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı

Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu bugün İstanbul’da bir araya geldi. Toplantıda kulüplerdeki Koronavirüs vakaları konuşuldu ve bir ay içerisinde tüm kulüp çalışanlarının aşı olacağı bildirildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir’in dün Ankara’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşüp futbolcuları, hakemleri, tesisler ve statlardaki idari personeli aşılama isteğini iletmesinin ardından bu konu Sağlık Bakanlığı’nda değerlendirmeye alındı.



Bugünkü Kulüpler Birliği -TFF toplantısının ardından ise bu talebin olumlu karşılandığı bilgisine ulaşılırken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise gazetecilere; alt liglerden başlayarak en üst lige kadar tüm futbol ailesine 1 ay içinde aşı yapılacağını söyledi. (DHA)