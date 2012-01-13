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Spor

TFF ve Digitürk anlaştı

Şike skandalının ardından başlayan abone iptallerini gerekçe gösteren Digitürk ile TFF arasındaki...

13 Ocak 2012 02:00

T24 - Şike skandalının ardından başlayan abone iptallerini gerekçe gösteren Digitürk ile TFF arasındaki fiyat gerilimi sona erdi. 



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Spor Toto Süper Lig'in yayın hakkına sahip olan Digitürk'ün, ihale bedelinin düşürülmesi talebine ilişkin, ''Arada bir sorun yok. Yayıncı kuruluşla anlaştık. Yayıncı kuruluş, yayınlarına devam edecek'' dedi.

Süper Lig’in yayıncı kuruluşu, şike soruşturmasıyla başlayan abonelik iptalleri ve dolar kurundaki aşırı artış nedeniyle 100 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı. TFF ve kulüpler ihale bedelini düşürmezse, Digiturk'ün mahkemeye gideceği öne sürülmüştü.

Geçen ay yaşanan bu gelişmelerin üzerine TFF, Digitürk'e 90 milyon dolarlık teminatı bozduracağı uyarısında bulunmuştu.



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