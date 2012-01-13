TFF ve Digitürk anlaştı

T24

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Spor Toto Süper Lig'in yayın hakkına sahip olan Digitürk'ün, ihale bedelinin düşürülmesi talebine ilişkin, ''Arada bir sorun yok. Yayıncı kuruluşla anlaştık. Yayıncı kuruluş, yayınlarına devam edecek'' dedi.Süper Lig’in yayıncı kuruluşu, şike soruşturmasıyla başlayan abonelik iptalleri ve dolar kurundaki aşırı artış nedeniyle 100 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı. TFF ve kulüpler ihale bedelini düşürmezse, Digiturk'ün mahkemeye gideceği öne sürülmüştü.Geçen ay yaşanan bu gelişmelerin üzerine TFF, Digitürk'e 90 milyon dolarlık teminatı bozduracağı uyarısında bulunmuştu.