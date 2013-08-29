TFF üyesi Üner: Kupa Trabzonspor’a verilmeli

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyesi ve eski Trabzonspor asbaşkanı Taylan Üner, CAS kararından sonra federasyonun Yargıtay kararını bekleyeceğini söyledi.

Star gazetesinin haberine göre; Üner, “Yargıtay kararı sonrası yol haritası belli olacak. Ben kupanın Trabzonspor’a verilmesi görüşündeyim” dedi.

Yargıtay’ın, adı şikeye karışan Aziz Yıldırım ve şahıslara ceza kararını onaması durumunda, UEFA’nın da baskısı ile TFF, 55. maddeye göre Fenerbahçe ’nin 12 puanını silebilecek.

TFF Yönetim Kurulu, bu durumda Müsabaka Talimatı’nın 26. Maddesi’ndeki “Şike eylemi tescilden sonra anlaşılırsa, tescil iptal edilir” ifadesine göre, 2010-11 sezonu şampiyonluk kupasını Trabzonspor’a verebilecek.