T24 LogoT24 Logo
Spor

TFF üyesi Üner: Kupa Trabzonspor’a verilmeli

TFF, 55. maddeye göre Fenerbahçe ’nin 12 puanını silebilir

29 Ağustos 2013 16:47

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyesi ve eski Trabzonspor asbaşkanı Taylan Üner, CAS kararından sonra federasyonun Yargıtay kararını bekleyeceğini söyledi.

Star gazetesinin haberine göre; Üner, “Yargıtay kararı sonrası yol haritası belli olacak. Ben kupanın Trabzonspor’a verilmesi görüşündeyim” dedi.

Yargıtay’ın, adı şikeye karışan Aziz Yıldırım ve şahıslara ceza kararını onaması durumunda, UEFA’nın da baskısı ile TFF, 55. maddeye göre Fenerbahçe ’nin 12 puanını silebilecek.

TFF Yönetim Kurulu, bu durumda Müsabaka Talimatı’nın 26. Maddesi’ndeki “Şike eylemi tescilden sonra anlaşılırsa, tescil iptal edilir” ifadesine göre, 2010-11 sezonu şampiyonluk kupasını Trabzonspor’a verebilecek.

ETİKETLER

tffünerkupatrabzonspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24