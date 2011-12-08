TFF üç teknik adamla yolları ayırdı

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik adamlar Oğuz Çetin, Engin İpekoğlu ve Raşit Çetiner'in sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.



Açıklamada ''Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Takımlarımıza hizmet veren değerli teknik adamlar Oğuz Çetin, Engin İpekoğlu ve Raşit Çetiner arasında yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedildi'' denildi.



Açıklamada, 3 teknik adama da yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek, şu ifadelere yer verildi:



''1 Temmuz 2005'ten bu yana, yaklaşık 6.5 yıllık bir süre zarfında A Milli Takım Sorumlu Yardımcılığı görevini yürüten, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takımımızın elde ettiği Avrupa üçüncülüğünde önemli katkıları bulunan Oğuz Çetin'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca, 26 Şubat 2010'dan bu yana A Milli Takım Antrenörü olan Engin İpekoğlu'na ve 22 Şubat 2010 tarihinden itibaren Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü yapan Raşit Çetiner'e de görevde bulundukları süre içindeki çalışmalarından dolayı teşekkür eder, her 3 teknik direktöre de sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.



Milli takımlarımızın teknik kadrosunun yapılanması ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecektir.''





