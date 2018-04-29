T24 LogoT24 Logo
Spor

TFF U-21 Ligi'nde şampiyon Beşiktaş!

İSTANBUL / DHA Beşiktaş U-21 Takımı, ligin 31

29 Nisan 2018 19:40

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş U-21 Takımı, ligin 31. haftasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak, bitime üç hafta kala TFF U-21 Ligi\'nde şampiyonluğunu ilan etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan Siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Berke ve Abdullah ile iki gol bularak sahadan 2-2\'lik beraberlikle ayrıldı. 
Siyah-beyazlılar, 31. hafta sonunda puanını 67\'ye yükselterek, ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.
Beşiktaş U-21 Takımı Antrenörü Yasin Sülün, Galatasaray maçı sonrasında şunları söyledi:
\"Şampiyon olmak çok güzel. Çok mutluyuz. Galatasaray maçıyla şampiyon olmak da anlamlı. Çocukları tebrik ediyorum. Bizim asıl amacımız başarı elde etmek yanında A takıma oyuncu kazandırmak.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Beşiktaş U21 TakımıGalatasarayTFF U21 LigiFlorya Metin Oktay TesisleriSiyahbeyazlılarBerkeAbdullahBeşiktaş U21 Takımı Antrenörü Yasin Sülün GalatasarayBizim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24