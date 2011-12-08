-TFF, Trabzonspor'u kutladı İSTANBUL (A.A) - 08.12.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunda 3. olarak UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına kalan Trabzonspor'u kutladı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi: ''Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor'un, gösterdiği performans sonucu UEFA Avrupa Ligi'ne kalan son 32 takım arasında yer almasını, TFF olarak tebrik ediyoruz. Bu başarıda emeği geçen futbolcuları, teknik ve idari kadro ile birlikte tüm Trabzonspor camiasını kutlar, UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar dileriz.''