TFF tarafsızlığını yitirmiştir

90 Dakika programında değerlendirmelerde bulunan Hıncal Uluç, TFF'nin elinde gözlemci raporu olmadan Selçuk Dereli'nin başarılı bir maç yönettiğini açıklayarak taraf olan bir bildiri yayımladığını ve tarafsızlığını yitirdiğini söyledi.





Hıncal Uluç, 90 Dakika programında haftanın öne çıkan spor olaylarını değerlendirdi.



Haftanın en önemli olayı olarak TFF'nin Galatasaray'a verdiği para cezasını gösteren Uluç, bu kararın ardından TFF'nin kendisi için bittiğini belirtti.



Türkiye'de tarafsız ve Türk futbolunu yönetmeye laik bir federasyon olduğuna inanmadığını vurgulayan tecrübeli yorumcu, "Mahmut Özgener ve Lütfi Arıboğan'ın başında olduğu federasyon artık bu ülke için zararlıdır. Ben böyle bir ayıp görmedim. TFF, Galatasaray'ın bildirisinden yarım saat sonra hezeyan gibi hakaretler içeren ve yargısız infaz yapan ifadeler taşıyan bir açıklama yayımladı. TFF, elinde daha gözlemci raporu yokken, Selçuk Dereli'nin başarılı bir maç yönettiğini ilan ederek taraf olan bir bildiri yayınlamış. Artık o bildirinin üstüne federasyon, Galatasaray'ı disiplin kuruluna sevk etme ve ona ceza verme hakkını yitirmiştir. Hukuk budur" dedi.



Geçtiğimiz hafta TFF'nin yayımladığı bildirinin altında hangi federasyon üyelerinin imzası olduğunu sorduğunu hatırlatan Uluç, "Açıklamalarımın ardından federasyonun hiçbir üyesi beni arayarak 'Hıncal, işin iç yüzü bu' demedi, diyemedi. Sonra ben kendi araştırmalarımla öğreniyorum. Federasyonda maaşlı mı maaşsız mı çalıştığını dahi bilmediğim bir gazeteci tarafından kaleme alınıp TFF imzası alınarak bültene koyulmuş. Kimin aracı olduğunu öğrenemedim, ama bu TFF'nin ikinci ayıbı. İlk ayıbı bana karşı işlediler. Yalan yanlış ifadelerle beni hedef gösterdiler. 'Hıncal Uluç, Emre'nin annesinin ölümüne sebep oluyordu' diyerek. Bunu öğrendik. Fatih Terim bir TFF üyesine baskı yaparak 'bunu hemen yayınlamazsanız ben hemen çeker giderim' diyerek bunu yayınlatmış. Federasyon artık tarafsızlığını yitirmiştir" şeklinde konuştu.



BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR



Uluç, Beşiktaş'ın ilk 5 dakikayı ziyan etmesine rağmen ikinci yarıda Trabzonspor'u darma dağın ederek tarihi bir yenilgiye uğratacak futbol oynadığını söyledi.



Beşiktaş'ın futbol adına güzelliklerle dolu birçok şey yaptığını belirten Uluç, "Mustafa Denizli'ye sorulacak bir tek hesabım var. 5 dakikayı niye ziyan ettin hoca? Haftalardır bunu söylemekten dilimde tüy bitti. Eğer Holosko sakatsa, Bobo ve Delgado gibi oyuncuları kendi sahanda yanına oturtarak oyuna nasıl başlarsın? Liderin 7-8 puan gerisindesin, kaybedecek 1 puana dahi tahammülün yok. Sen kazanmak zorundasın. Sahaya çıkan takıma bak. Trabzonspor'un en büyük yanlışı, ilk devrede golü atmaktı. Bordo-mavililer öne geçince, Mustafa Denizli belki aklından bile geçirmediği şekilde Bobo ve Delgado'yu sahaya sürdü. Bu değişikliğin ardından da maçın rengi siyahla beyaz gibi bir anda değişti. Yusuf'un oynamasına itirazım yok, ancak onu yanlış oynatıyor. Yusuf, Beşiktaş'a geldiyse eğer, Alex gibi oynamak için geldi. Santraforun hemen arkasında. Nerede oynuyor Yusuf? Stoperlerin arasında. Böyle oynatacaksan Yusuf'u niye aldın? Bu şekilde onu da ziyan ediyorsun Beşiktaş'ı da. İstatistiklere baktığımızda Trabzonspor'un kaleyi tutan bir tane şutu var o da gol. İkinci yarıda Beşiktaş'ın her akınında golün geleceğini hissediyordum ben. Eğer Tello bizim bildiğimiz Tello gibi oynasaydı, Trabzonspor'un işi çoktan biterdi. Tello ısrarla yanlış attı kornerleri" dedi.



Ersun Yanal ile ilgili düşüncelerinin giderek değerini kaybettiğini ifade eden tecrübeli yorumcu, "Ben Ersun Yanal'ı bir takım takıntıları var diye eleştirirdim ama Türkiye'nin en araştırmacı, en analizci, bilgisayarını asla yanından ayırmayan, kendi takımını ve rakibini en iyi şekilde bilen tek adamı, Aragones'e dönüşüyor. Artık sahadaki sonuç ne olursa olsun. Ben biliyorum ki, 70. dakikada Yattara çıkacak, Isaac girecek. Rakip kim olursa olsun Isaac oyuna asla başlamayacak. Ersun Yanal'ın artık oyuna katkısı olduğunu gözlemlemiyorum. Kafasındaki şablonla takımı sahaya sürüyor, kafasındaki şablonla da oyuncu değiştiriyor. Sahada ne olup bittiğiyle alakası yok" diye konuştu.



ANTALYASPOR-GALATASARAY



Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum ortadayken TFF'nin sarı-kırmızılılarla neden uğraştığını anlayamadığını dile getiren Uluç, "Galatasaray yönetimi, başkanından başlayarak, teknik direktörü, menajeri sarı-kırmızılı takımı çökertmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Galatasaray'la hakemler ve TFF de uğraşıyor. Ama hala Fenerbahçe ile aynı puana sahip. İnanılır gibi değil. Aslında bu haliyle sarı-kırmızılıların küme düşmeye falan oynaması lazım" dedi.



Galatasaray'a iyi top oynatan isimlerin Lincoln ve Arda olduğuna dikkat çeken tecrübeli yorumcu, "Lincoln'ü hakem bitirdi. Arda'yı da medya. O resimler yayınlandığından beri Galatasaray üç maç oynadı. Kayseri maçı, milli maç ve Antalya maçı. Arda her maçta da takımın en kötüsüydü. Bu resimlerin yayınlanması Arda'yı bunalıma sokmuş bu kesin. Peki Galatasaray'da bunu fark edecek bir adam yok mu? Ben böyle bir sorumsuzluk görmedim. Yabancı futbolcular canlarının istediği maça gidiyorlar, istemediği maça gitmiyorlar. Bu maçta Linderoth nerede? Sakatlıktan dönen Kewell'ı Antalya gibi ikilimi çok uygun olan bir yerde denemeye cesaret edemezsen o adamı neden aldın?" diye konuştu.



Galatasaray'ın sağlık ekibini de eleştiren ve sarı-kırmızılıların elle tutulur tarafı olmadığını vurgulayan Uluç, "Bu kadar sorumsuz, bu kadar başıboş, seyrettiği maçı dahi anlamaktan aciz bir antrenör, kimsenin güvenmediği, inanmadığı, nefret ettiği bir menajer var. Bütün futbolcular canları istediği zaman oynuyorlar, istemediği zaman oynamıyorlar" şeklinde konuştu.



Galatasaray'ın UEFA Kupası'nda Bordeaux ile oynayacağı maça da değinen tecrübeli yorumcu, "Galatasaray dünyanın en iyi takımları Manchester United, Barcelona ve Inter'i yenebilir, ama yarın Kasımpaşa'ya da yenilebilir. Çünkü Galatasaray'ın yönetimle, kenarla alakası yok. Futbolcular canları isterse her takımı yenerler, canları istemezse de hezimete uğrar takım" diye konuştu.



FENERBAHÇE-HACETTEPE



Fenerbahçe'nin Hacettepe'yi 7-0 yenmediğini belirten Uluç, sarı-lacivertlilerin kalecisi olmayan Hacettepe'nin Fenerbahçe'ye yenildiğini söyledi.