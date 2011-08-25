-TFF Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men kararının iptal ve yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki binasında gerçekleştirilen duruşmalı olağanüstü toplantıya, Fenerbahçe Kulübü'nü temsilen yönetim kurulu üyesi Yasemin Merçil, kulüp avukatları Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu ve Avukat Emin Özkurt katıldı. Toplantıda federasyonu temsilen Prof. Dr. İlhan Helvacı ve Avukat Ergin Akçay da yer aldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, ''Hukuki mevzuat kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda TFF Yönetim Kurulu'nun 24 Ağustos 2011 tarihli ve 7 sayılı toplantısında aldığı kararda mevzuat hükümlerine aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından yapılan itirazın ve yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiştir'' denildi. Kurulun açıklamasında, Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3. maddesi'nin, TFF'ye UEFA'nın yetkili organları tarafından verilmiş kararlara uyma yükümlülüğünü getirdiği belirtilerek, ''Aynı şekilde TFF Statüsü'nün 2. Maddesinin c, i ve l bentleri ve 13. maddesinin a ve k bentleri uyarınca da gerek TFF'nin gerekse de TFF'ye üye olan futbol kulüplerinin FIFA ve UEFA'nın koyduğu tüm kural ve talimatlara uyma zorunluluğu bulunmaktadır. TFF Statüsünün 80. maddesinin II. fıkrası hükmü uyarınca da TFF, UEFA ve FIFA kural ve talimatlarına uygun karar almak zorundadır'' ifadeleri yer aldı. ''2011-2012 Şampiyonlar Ligi Talimatı'nın 2.04 maddesinin, müsabakalara katılacak kulüplere UEFA statü, talimat, karar ve düzenlemelerine uyacaklarını teyit zorunluluğu getirdiği'' vurgulanan açıklamada, ''Bu Talimatın 2.05 maddesine göre, 27 Nisan 2007'den beri yürürlükte bulunan UEFA Statüsünün madde 50/3 hükmü gereğince, bir kulübün ulusal veya uluslararası maçlarda maç sonucu belirlemeye yönelik bir faaliyetinden şüphe duyması halinde UEFA, bu kulübün şampiyonlar ligine katılmasını engelleme kararı alabilmektedir'' denildi. Açıklamaya şöyle devam edildi: ''Yukarıda yazılan mevzuat hükümleri çerçevesinde UEFA 23 Ağustos 2011 tarihinde TFF'ye gönderdiği yazılı bildirim ile gerekçesini de göstererek Fenerbahçe Spor Kulübünün bu seneki Şampiyonlar Ligi'ne katılma yeterliliği bulunmadığını belirtmiştir. 2011-2012 Şampiyonlar Ligi'nin düzenleyicisi UEFA olup TFF, UEFA'nın üyesidir. Fenerbahçe Spor Kulübü de TFF'nin üyesidir. Yukarıda anılan mevzuat ve 2011-2012 Şampiyonlar Ligi Talimatı'na göre üyelik yükümlülükleri uyarınca gerek TFF'nin gerekse de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün UEFA'nın her türlü karar, talimat ve bildirimlerine uyma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu hukuki mevzuat kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda TFF Yönetim Kurulunun 24 Ağustos 2011 tarihli ve 7 sayılı toplantısında aldığı kararda mevzuat hükümlerine aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından yapılan itirazın ve yürütmenin durdurulması talebinin reddine (2011/294 K.) karar verilmiştir.''