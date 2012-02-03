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Spor

TFF Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a kötü haber İSTANBUL (A.A)

03 Şubat 2012 18:03

-TFF Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a kötü haber İSTANBUL (A.A) - 03.02.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün, futbolcusu Manuel Fernandes'in cezasında indirim için yaptığı itirazı reddetti.  TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübü'nün, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Kayserispor maçında ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Fernandes'e verilen 1 resmi müsabakadan men cezasına yapılan itirazın Tahkim Kurulu tarafından reddedildiği ve kararın oybirliğiyle onandığı bildirildi. Yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübü'ne verilen 20 bin lira para cezasının da oybirliğiyle onandığı kaydedildi. Kurulun bu kararı sonrası Portekizli futbolcu, 5 Şubat Pazar günkü Fenerbahçe derbisinde kesin olarak oynayamayacak.

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