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Spor

TFF Tahkim Kurulu cezaları onadı İSTANBUL (A.A)

15 Aralık 2011 22:01

-TFF Tahkim Kurulu cezaları onadı İSTANBUL (A.A) - 15.12.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, yaptığı toplantıda gündemindeki maddeleri görüştü.  Kurul, Bursaspor, Galatasaray ve Sivasspor kulüplerinin, çeşitli para cezalarına yaptığı itirazları reddederek, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun ceza kararlarını onadı.  PFDK, çirkin ve kötü tezahürat ile taraftarların neden olduğu saha olayları gibi nedenlerle Bursaspor Kulübü'ne 145 bin, Galatasaray Kulübü'ne 60 bin ve Sivasspor Kulübü'ne de 75 bin lira para cezaları vermişti. Bu arada, Eyüpspor Kulübü Başkanı Şevket Sever'e verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 7 bin 500 liralık para cezalarında indirime gidilerek, kararın 10 gün hak mahrumiyeti ve 2 bin 500 lira para cezası şeklinde düzeltilerek onandığı bildirildi.

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