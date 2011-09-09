-TFF, Süper Lig statüsünü yayımladı İSTANBUL (A.A) - 08.09.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yenilenerek yayınlanan Süper Lig statüsünde, bu sezon uygulanacak play-off sisteminin detayları yer aldı. TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan statünün 3. maddesinin 1. fıkrasına göre, Süper Lig bu sezon 18 takım arasında, 34 haftalık Lig Grubu, 4 takımlı Play-Off Şampiyonluk Grubu, 4 takımlı Play-Off Avrupa Ligi Grubu ve kural olarak play-off'lar arası final müsabakası olarak oynanacak. 34 haftalık Lig Grubu'nun çift devreli lig usulüne göre oynanacağı, bu müsabakalardaki puan usulü ve averaj hakkında futbol müsabaka talimatının 9. maddesi hükümlerinin uygulanacağı, 34 haftalık Lig Grubu müsabakaları sonunda Süper Lig'de 16, 17 ve 18. sıraları alan 3 takımın TFF 1. Ligi'ne düşeceği belirtildi. Lig Grubu müsabakaları sonunda lig sıralamasında 1, 2, 3 ve 4. sıraları alan takımların Play-Off Şampiyonluk Grubu'nu, 5, 6, 7 ve 8. sıraları alan ekiplerin ise Play-Off Avrupa Ligi Grubu'nu oluşturacağı kaydedildi. Play-Off Şampiyonluk Grubu'nu 1. sırada tamamlayacak takımın Süper Lig şampiyonu olacağı, play-off müsabakalarının 4'er takım arasında çift devreli lig usulüne göre oynayacağı bildirildi. Play-off müsabakalarına katılma hakkını elde eden takımların, gruplara Lig Grubu'nda elde ettikleri puanların yarısı ile başlayacağı, Lig Grubu'nda elde edilen puanların yarısının buçuklu olması halinde bu puana yarım puan ekleneceği belirtildi. Lig Grubu'nda atılan ve yenilen gollerin grup müsabakalarında dikkate alınmayacağı, play-off müsabakalarında kazanan takıma 3, berabere kalan takımlara 1'er, kaybeden takıma ise 0 puan verileceği vurgulandı. Bu müsabakalar sonunda alınacak puanlara göre takımların sıralanacağı belirtildi. -Play-off gruplarında puan eşitliği- Statüde, play-off grubunda iki takımın olası puan eşitliği halinde, kendisine yarım puan eklenen takımın bir altta yer alacağı, bu durum söz konusu değilse takımların ligde ve play-off gruplarında birbiriyle oynadıkları toplam 4 müsabakadaki puan üstünlüğüne bakılacağı bildirildi. Eşitliğin devam etmesi halinde, 4 müsabakadaki gol averajına bakılacağı, yine eşitliğin sürmesi durumunda ise 34 hafta oynanan lig grubundaki puan sıralamasında üstte olan takımın üstte yer alacağı kaydedildi. Statüde ayrıca, üç ve dört takımın puan eşitliği halinde de uygulanacak kriterler yer aldı. -Avrupa kupalarına katılım- Yeni statüye göre, Play-Off Şampiyonluk Grubu'nu 1. sırada tamamlayan takımın Süper Lig şampiyonu olarak UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılacağı, Lig Grubu'nu 1. sırada bitiren takımın ise UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına iştirak edeceği belirtildi. Statüde, Lig Grubu'nu lider tamamlayan ekibin, Play-Off Şampiyonluk Grubu'ndaki konumuna göre diğer takımların UEFA Avrupa Ligi katılımlarının nasıl olacağı da anlatıldı. Normal şartlarda Play-Off Şampiyonluk Grubu'nu 4. bitiren ekibin, Play-Off Avrupa Ligi Grubu'nu 1. sırada tamamlayan takımla, tek maçlı ''play-off'lar arası final müsabakası'' oynayacağı, TFF tarafından tespit edilecek tarafsız sahada oynanacak bu müsabakayı kazanan takımın UEFA Avrupa Ligi'ne gideceği belirtildi. Türkiye Kupası şampiyonu olan takımın UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. ekip olacağı ve Türkiye Kupası final karşılaşmasının, play-off grup müsabakaları tamamlandıktan sonra, ''play-offlar arası final müsabakası''ndan ise önce oynanacağı aktarıldı.