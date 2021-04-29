TFF, Süper Lig 2021-2022 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); Süper Lig, TFF 1. Lig ve 2. Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı. Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos 2021'de başlayacak ve 23 Mayıs 2022'de sona erecek

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1'inci Lig ve Misli.com 2'nci Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Alınan karara göre; Süper Lig ve TFF 1’inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak. Misli.com 2’nci Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.

TFF 3'üncü Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.