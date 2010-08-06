-TFF SÜPER KUPA YARIN SAHİBİNİ BULACAK İSTANBUL (A.A) - 06.08.2010 - Futbolda 2009-2010 sezonu Süper Lig şampiyonu Bursaspor ile Türkiye Kupası sahibi Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında yarın akşam İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Kuddusi Müftüoğlu yönetecek. Müftüoğlu'nun yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve Nihat Mızrak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Özgür Yankaya. Müsabaka ATV'den naklen ekrana gelecek. -BİLET FİYATLARI- Biletix'ten yarın saat 16.00'ya dek satışı sürecek maç biletlerinin fiyatları şöyle: Batı Tribünü (Trabzonspor Tarafı): 40 TL Doğu Tribünü (Bursaspor Tarafı): 40 TL Güney Kale Arkası (Trabzonspor Tarafı): 20 TL Güney Kale Arkası (Bursaspor Tarafı): 20 TL -MAÇ ÖNCESİ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK- Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF Süper Kupa, sponsorları TTNet, Anadolujet, Acıbadem Sağlık Grubu ve Carlsberg tarafından yapılacak maç öncesi gösteriler ve sürprizler ile futbolseverler için bir şölene dönüşecek. Süper Kupa 2010'un açılış seremonisinde 125 kişi görev alacak. Seremonide iki takımın oyuncularına Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan küçük futbolseverler eşlik edecek. TFF Futbol Geliştirme Merkezi Futbol Okulu öğrencilerinin yapacağı bayrak gösterisinin yanı sıra kupa töreninde de konfeti ve müzik şov yapılacak. Ayrıca maç öncesinde, geçtiğimiz sezon ilk kez başlayan Ampute Ligi'nde mücadele eden İstanbul Özürlüler Spor Kulübü ve Ankara Karagücü ampute futbol takımları 20 dakikalık bir maç yapacak. Ampute maçının ardından Bursa Uludağ Üniversitesi dans ekibinin gösterisi tribünleri dolduracak taraftarları eğlendirecek. TFF Süper Kupa maçının devre arasında ise Trabzon kolbastı ekibinin gösterisi finale renk katacak.