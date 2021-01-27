TFF Süper Kupa Trabzonspor'un!

14. Süper Kupa'nın sahibi Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Maçın ilk yarısı durgun geçti. İki takım da savunma güvenliğini ön planda tutarken, oyun faullerle sık sık durdu. Maçın ikinci yarısı daha hızlı başlarken; Trabzonspor, 47'de büyük bir hata sonrası golü buldu. Ponck'un ters vuruşunda Djaniny affetmedi ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

56. dakikada Junior Fernandes'in şutunda Edgar Le, topu kesti. VAR incelemesi sonrası hakem tartışmalı bir kararla penaltı noktasını gösterdi. İki dakika sonra Demba Ba, penaltı atışından skoru 1-1 yaptı. 73. dakikada Epureanu, ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Başakşehir'i 10 kişi bıraktı.

84. dakikada Ekuban, Trabzonspor'u 2-1 öne geçirirken; son dakikalarda iki takım yedek kulübeleri arasında tartışma yaşandı. Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, ile Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman arasında tartışma yaşandı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, iki isme de kırmızı kart çıkardı.

13 dakika uzatmanın oynandığı maçta başka gol olmadı ve Trabzonspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Abdullah Avcı ilk kupasını kazandı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik adamlık kariyerindeki ilk kupayı kazandı.

Avcı, teknik direktörlükteki ilk kupasını, yıllarca çalıştırdığı Medipol Başakşehir karşısında aldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor'a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Süper Kupa'nın sahibi olan Trabzonspor Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor Kulübü’nü yayımladığı mesaj ile tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında rakibi Medipol Başakşehir’i mağlup ederek kupayı müzesine götüren Trabzonspor'u kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım futbolcularını, teknik ekibi, yönetimi ve bordo mavili camiayı tebrik ediyorum. Medipol Başakşehir’i de mücadelesinden dolayı kutluyorum."