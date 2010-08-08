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Spor

TFF SÜPER KUPA SAHİBİNİ BULDU İSTANBUL (A.A)

08 Ağustos 2010 02:13

-TFF SÜPER KUPA SAHİBİNİ BULDU İSTANBUL (A.A) - 07.08.2010 - Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek, 2010 TFF Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'a, kupasını ve madalyalarını Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, verdi. Futbolcular teker teker kürsüye gelerek önce madalyalarını alırken, daha sonra Özgener, kupayı kaptan Yattara ve Egemen'e verdi. Kupayı havaya kaldıran Trabzonsporlu futbolcular, büyük sevinç yaşadı. Atılan konfetiler ve havai fişekleriyle coşku artarken, statta kol bastı çalındı. Kaptan Yattara da kol bastı şov yaparak, taraftarı coşturdu. Futbolcular, daha sonra kendilerine dağıtılan ve üzerinde ''Biz hep süperiz'' yazılı tişörtleri giydi. Bu arada Bursasporlu futbolcular ve teknik heyet de içeri girmeyerek kupa törenini izledi. -TRABZONSPORLU TARAFTARLARDAN BURSASPOR'A ALKIŞ- Trabzonsporlu taraftarlar, ikincilik madalyalarını alan Bursaspor için tezahürat yaptı. Bursasporlu taraftarların izlemediği kupa töreni sırasında Bursa ekibini alkışlayan taraftarlar, Ertuğrul Sağlam'ı da tezahüratlarıyla kutladı. Bordo-mavili taraftarlar, eski oyuncuları Bursasporlu Hüseyin'i de alkış yağmuruna tuttu. -EN DEĞERLİ FUTBOLCU TEOFİLO- TFF Süper Kupa 2010'un en değerli oyuncusu Teofilo Gutierrez seçildi. Maçta 3 gol birden atan Teofilo, basın mensuplarının oyuyla kupanın en değerli oyuncusu unvanını elde etti. Teofilo'ya ödülünü Mahmut Özgener, verdi. Teofilo, büyük mutluluk yaşarken, soyunma odasına elinde kupayla gitti.

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