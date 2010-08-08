-TFF SÜPER KUPA MAÇININ ARDINDAN İSTANBUL (A.A) - 07.08.2010 - Geçtiğimiz sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Turkcell Süper Lig şampiyonu Bursaspor'u farklı mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Trabzonspor, Teofilo'nun 3 golüyle Bursaspor'u yenerken, bu sonuçla ilk kez bir Anadolu ekibi Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Trabzonspor ayrıca sezon öncesinde şampiyonu farklı bir skorla devirerek sükse yaptı. Daha önce Fenerbahçe (2), Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı TFF Süper Kupa'yı, ilk kez bir Anadolu takımı müzesine götürme başarısını gösterdi. Trabzonspor, ligi ikinci bitiren Fenerbahçe'yi yenip müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası'ndan sonra, lig şampiyonu Bursaspor'u da mağlup edip TFF Süper Kupa'yı da kazanmayı bildi. Bordo-mavililer, böylece 2009-2010 sezonunu iki kupayla kapatmayı başardı. -HİDDİNK VE TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ JAJA MAÇTA- Karşılaşmayı Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink ve yardımcıları da protokol tribününden takip etti. Transfer için gittiği Ukrayna'dan dönen Trabzonspor Başkan Sadri Şener de tribündeki yerini aldı. Şener'in Ukrayna'dan İstanbul'a getirdiği yeni transfer Jakson Avelino Coelho (Jaja) da karşılaşmanın ikinci yarısını statta izledi. Devre arasında stada gelebilen Şener ve Jaja'nın, kapıların kapalı olması nedeniyle zorlukla stada girebildikleri öğrenildi. -KUTLAMALARLA GELEN İKİNCİ GOL- Trabzonspor'un ikinci golü, bordo-mavili taraftarların geleneksel olarak yaptığı 61. dakika kutlamaları sırasında geldi. 61. dakikada konfetiler ve havai fişekler atarak kutlama yapan Trabzonsporlu taraftarlar, bu dakikada Teofilo'dan gelen 2. golle de adeta çılgına döndüler. -FUTBOLCULAR, ''ÜÇLÜ''ÇEKTİRDİ- Maçtan sonra takım olarak sahada toplanan Trabzonsporlu futbolcular, hep birlikte taraftarlara ''üçlü'' çektirdi. Oyuncular, Süper Kupa şampiyonluğunu saha içinde yaptıkları sevinç gösterileriyle kutladılar. -TRABZONSPOR TARAFTARI SIĞMADI- Trabzonsporlu taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kendilerine ayrılan tribüne sığmadı. Maçın ilk yarısının bitimine kadar stada gelmeye devam eden Trabzonsporlu taraftarlar, doğu tribününü tıklım tıklım doldururken, bir kısım taraftar güvenlik boşluğunun olduğu bölüme dahi oturdu. -SICAK HAVA BUNALTTI- Karşılaşma sırasında İstanbul'da yaşanan sıcak hava futbolcuları bunalttı. Sıcak havanın yanı sıra yüksek nem de oyuncuları etkilerken, hakem Kuddusi Müftüoğlu her iki devrede de su molası verdi. -ŞAMPİYON BURSASPOR VARLIK GÖSTEREMEDİ- Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor karşısında fazla varlık gösteremedi. İlk yarıda sadece iki kez rakip kaleye tehlikeli şekilde gelebilen ancak bunlardan gol çıkaramayan Bursa ekibi, 17 dakika içinde üst üste yediği gollerle rakibine boyun eğdi. Öte yandan Bursasporlu taraftarlar maçın bitimine 5 dakika kala tribünleri terk etmeye başladılar. Yeşil-beyazlı taraftarlar, kupa törenini beklemeden tribünleri boşalttılar. -TEOFİLO İLK RESMİ GOLLERİNİ ATTI- Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen ve Trabzonspor'da büyük eleştiriler alan Teofilo, Süper Kupa maçında ilk resmi gollerini attı. Bursaspor'a karşı adeta coşan ve ''hat-trick'' yapan Teofilo, taraftarlarının gönlünde de taht kurdu. Uzatma dakikalarında oyundan alınan Kolombiyalı oyuncu, taraftarlardan büyük alkış aldı. Teofilo, sezon öncesi hazırlıkları çerçevesinde Genk ile oynanan karşılaşmada da gol atmıştı.