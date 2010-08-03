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TFF SÜPER KUPA MAÇINI KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU YÖNETECEK İSTANBUL (A.A)

03 Ağustos 2010 15:09

-TFF SÜPER KUPA MAÇINI KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU YÖNETECEK İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - Futbolda 2009-2010 sezonu Süper Lig şampiyonu Bursaspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor arasında 7 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak TFF Süper Kupa maçının hakemleri açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30 başlayacak karşılaşmayı Kuddusi Müftüoğlu yönetecek. Müftüoğlu'nun yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve Nihat Mızrak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Özgür Yankaya.

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