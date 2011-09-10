TFF 'şike' için sezon sonunu bekleyecek!

T24 - TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, şike soruşturması ile ilgili kararlarını 2011-2012 sezonu sonunda açıklamaya karar verdiklerini söyledi!



TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, yeni sezon öncesi mesajından birbirinden önemli açıklamalar yaptı!



Aydınların açıklamalarının önemlisi şike soruşturmasına yönelik alacakları kararı sezon sonunda duyuracaklarına dair olanıydı. Aydınlar, "Futbol halkımızın en önemli eğlence kaynağı. Ülkenin en değerli içeriği zarar görüyor" diyerek şike iddialarına yönelik yürüttükleri soruşturmayı sezon sonunda karara bağlayacaklarını ifade etti.

Tüm seyircilerden özel rica



"Taraftarlarımız ise tüm bu olaylardan en çok etkilenen kitle…



Aylardır uyku uyumadıklarını, hangi takımı tutarlarsa tutsunlar, tüm yaşananların hepsini mutsuz ettiğinin farkındayız. Taraftarlardan ricamız, yaşadıkları ruh halini şiddetle dışa vurmamaları. Provokasyonlara karşı çok dikkatli davranmaları… Çünkü federasyonumuz şiddeti tribünlerden yok etme konusunda çok büyük bir kararlılık taşıyor olacak."



İŞTE O AÇIKLAMA:



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, futboldaki şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturmayla



ilgili kararlarını 2011-2012 sezonu sonunda alacaklarını ve sezonun mevcut takımlarla sonuna kadar oynanacağını açıkladı.



Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1. Lig ve Spor Toto 2. Lig’de bu hafta sonu başlayacak 2011-2012 sezonu ile ilgili sezon açılış mesajı yayımlayan Aydınlar, konuşmasının son bölümünde, futbolda yürütülen şike ve teşvik iddialarına yönelik süreçle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.



Mehmet Ali Aydınlar, yarın başlayacak Süper Lig ile ilgili almış oldukları kararı açıklamak istediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:



"Bu ülkenin en değerli spor ürünü, tartışmasız Spor Toto Süper Lig’dir. Ligimiz, 9 ay boyunca ülkenin gündeminde yer alan en önemli sosyal olgulardan biri, halkımızın en önemli eğlence kaynağıdır. Böylesi uzun bir süreye yayılarak yaşanan toplumsal bir olgunun, üzerinde soru işaretleri ve algı karmaşası ile sürdürülmesi mümkün değildir. Geçmişe dönük sorunlarla ilgili geçilmesi gereken



hukuki süreçler ve bu sürede oluşacak spekülasyon ortamının, ülkenin en değerli içeriğine zarar vermesi kaçınılmazdır.



Tüm bu rasyoneller ışığında, federasyonumuz sürmekte olan hukuki süreç ardından ortaya çıkacak sonuca ait kararı, 2011-2012 futbol sezonunun sonunda almaya karar vermiştir. Dolayısıyla, ülkemizin en değerli spor ürünü olan Spor Toto Süper Lig, en ufak bir tartışmaya ve probleme mahal vermeksizin en son etabına kadar, tüm takımlarımızın katılımı ile oynanarak sonuçlandırılacaktır."