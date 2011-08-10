TFF şike cezalarını 22 Ağustos'ta açıklıyor

T24

TFF kulislerinde şike cezalarının açıklanacağı tarih belli oldu.Kozmik Oda'da 26 klasör dolusu şike belgesini inceleyen Etik Kurulu sona yaklaştı. Etik Kurulu, şike ile ilgili raporunu gelecek hafta TFF'ye sunacak.Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu da toplanarak kuruldan gelen raporu masaya yatıracak ve tarihi cezalarla ilgili kararlarını alacak. Ardından da 22 Ağustos Pazartesi günü şikeye adı karışan takımlar ve şahıslarla ilgili cezaları açıklayacak.