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Spor

TFF şike cezalarını 22 Ağustos'ta açıklıyor

Futbolda şike soruşturmasında spor dünyasında yer alan isimler ifade vermeye devam ederken;

10 Ağustos 2011 03:00

T24 - Futbolda şike soruşturmasında spor dünyasında yer alan isimler ifade vermeye devam ederken; TFF'nin şike cezalarını açıklayacağı tarih de belli oldu.



TFF kulislerinde şike cezalarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Kozmik Oda'da 26 klasör dolusu şike belgesini inceleyen Etik Kurulu sona yaklaştı. Etik Kurulu, şike ile ilgili raporunu gelecek hafta TFF'ye sunacak.

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu da toplanarak kuruldan gelen raporu masaya yatıracak ve tarihi cezalarla ilgili kararlarını alacak. Ardından da 22 Ağustos Pazartesi günü şikeye adı karışan takımlar ve şahıslarla ilgili cezaları açıklayacak.


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