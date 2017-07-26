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Spor

TFF Şenol Güneş'e teklifte bulundu!

Fatih Terim'in milli takımı bırakması üzerine yeni isim!

26 Temmuz 2017 19:48

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Milli Takım'ı bırakması üzerine TFF'nin, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e 3 maçlık teklif götürdüğü ileri sürüldü.

Hürriyet'in haberine göre; Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in görevini bırakmasının ardından, ay-yıldızlı takımın başına kimin geçeceği merak konusu oldu. Takımın başına tecrübeli ve Türk futbolunu iyi tanıyan bir ismi geçirmeyi planlayan TFF yönetiminin üç teknik adamın üzerine yoğunlaştığı öğrenildi. Milli takım, 3 maçlığına Şenol Güneş’e teklif götürdü.

Şenol Güneş sürprizi

Beşiktaş’ı üst üste 2 sezon şampiyon yapan Şenol Güneş, milli takımın başına geçirilmesi düşünülen adayların başında geliyor. Milli takım tarihinde Dünya Kupası’nda en büyük başarıyı elde eden Güneş, milli takım tecrübesi baz alındığında TFF’nin en çok istekli olduğu isimlerin başında geliyor.

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