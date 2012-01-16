-TFF olağanüstü genel kurulda gündemini değiştirmeyecek İSTANBUL (A.A) - 16.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 26 Ocak'ta yapılacak genel kurulun, önceden ilan edilen gündem maddeleri ile gerçekleşeceğini bildirdi. TFF Yönetim Kurulu İstinye'deki merkez binasında yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından, yazılı açıklama yaptı. TFF Yönetim Kurulu'nun göreve başladığı günden itibaren, Türk futbolunun girdiği kaostan çıkması için elinden gelen iyi niyetli çalışmayı gösterdiği kaydedilen açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun özenli, objektif ve hukuki prensipler içerisinde yönetim anlayışını sürdürmeye devam edeceği kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi: ''13 Ocak Cuma günü yapılan TFF-Kulüpler Birliği toplantısında, tüm kulüp başkanları tek tek dinlenmiş ve görüşleri alınmıştır. Bu görüşler, TFF Yönetim Kurulu toplantısında ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda, 26 Ocak 2012'de yapılması planlanan TFF Olağanüstü Genel Kurulu, önceden ilan edilen gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugüne kadar aldığı her karar ve yaptığı her işlem; TFF Kanununa, Statüsüne ve hukuki düzenlemelerine uygun olduğu gibi; FIFA ve UEFA'nın uluslararası kural ve düzenlemelerine de harfiyen uygundur. 26 Ocak'ta yapılacak TFF Olağanüstü Genel Kurulu ve kurulda varılacak her sonucun da aynı bu prensibe uygun olacağına inancımız sonsuzdur. Tüm kamuoyu bilmelidir ki; Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararlarını, bireysel açıklamalara dayanarak değil, tüm futbol paydaşlarının görüşleri ışığında almayı prensip edinmiş, aynı prensiple de almaya devam edecektir.'' Bu arada, toplantıya ilgi gösteren çok sayıda basın mensubu TFF merkezine geldi.