TFF olağanüstü genel kurula gidiyor!

T24

Şike iddialarıyla ilgili son dönemde yapılan tartışmalardan biri de, 'şike yapan düşürülür' diyen Futbol Disiplin Talimatı’nın 58. maddesiydi.Fenerbahçe'den, futbol ailesini ikiye bölen 'madde değiştirilsin' talebi gelmişti.Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün İstanbul'da yaptığı toplantıda, 26 Ocak 2012 Perşembe günü TFF Olağanüstü Genel Kurulu yapılmasına karar verdi.Toplantıda; haklarında şike ve teşvik primi iddiası bulunan kulüplere uygulanması muhtemel yaptırımların değiştirilip değiştirilmemesinin görüşülmesi ve karara bağlanması için, TFF'nin en yetkili karar organı olan Genel Kurulu'nun olağanüstü olarak çağrılmasına karar verildi.TFF Yönetim Kurulu, futbol ailesinin tüm kesimlerini ilgilendiren bu konunun futbolun tüm paydaşları tarafından TFF Genel Kurulu'nda tartışılmasının en doğru çözüm olduğunu belirtti.Ankara'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'un çağrı kararının ulusal günlük 1 gazetede ve TFF'nin resmi internet sitesinde ilanına, toplantının 26 Ocak 2012 Perşembe günü saat 11.00'de, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının aynı gündemle, delege tam sayısının asgari üçte biri ile 27 Ocak 2012 Cuma günü aynı saatte; ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantının aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın 3 Şubat 2012 Cuma günü aynı saatte yapılması kararlaştırıldı.