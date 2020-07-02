TFF'nin yabancı oyuncu planı belli oldu

Türtiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında dün yapılan toplantıda yabancı sayısına dair detayları konuşulurken, TFF kulüplere önerisini sundu. Buna göre gelecek yıl 14'ten 12'ye düşürülmesi planlanan yabancı sayısının, sonraki senelerde önce 10'a ve en sonunda da 8'e indirilmesi planlanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı dün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim ve Kamp Tesisleri'nde başta yabancı kuralı olmak üzere Türk futbolunu yakından ilgilendiren konuları masaya yatırdı.

Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivas Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bizzat katıldığı toplantıda Galatasaray'ı Sportif AŞ Yöneticisi Oytun Özer temsil etti.

TFF cephesinde ise başkan Nihat Özdemir, başkan vekilleri Servet Yardımcı, Erhan Kamışlı, Ali Düşmez ile genel sekreter Kadir Kardaş hazır bulundu.



Toplantının en önemli konusu uzun zamandır tartışılan yabancı sayısı oldu. Yabancı oyuncu sayıyla ilgili olarak daha önce bir komite oluşturan Türkiye Futbol Federasyonu kulüplere şu 3 öneriyi sundu:



Önümüzdeki sezon yabancı sayısını 14'ten 12'e düşelim. Sahada 8 yabancı, 3 yerli oyuncu olsun.

2021-22 sezonunda 10 yabancıya inelim. Sahada 7 yabancı, 4 yerli oyuncu olsun.

2022-23 sezonunda ise rakam 8'e insin. Sahada 6 yabancı ve 5 yerli futbolcu olsun.

Bu arada Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yabancı sayısıyla ilgili olarak bir çalışma yaptığı tecrübeli teknik adamın TFF ve Kulüpler Birliği arasında gerçekleştirilecek bir sonraki zirvede paylaşacağı ifade edildi.