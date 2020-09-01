TFF'nin kulüplerden sakladığı faaliyet raporu ortaya çıktı: Büro gideri 126 milyon lira!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bugün Ankara'da yapılacak mali genel kurulu öncesi uzun süre kulüplerden saklanan faaliyet raporu ortaya çıktı. Raporun giderler bölümünde inanılmaz harcamalar dudak uçuklattı.

Cumhuriyet'ten Arif Kızılyalın'ın haberine göre; TFF'nin gider kalemleri arasında 126 milyonluk büro gideri kara delik olarak dikkat çekerken, 55 milyonu (A) Milli Takım maaşı olmak üzere 195 milyonluk personel gideri ve 123 milyonluk naklen yayın destek gideri tepkilere neden oldu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir federasyonunun ayrıca VAR masrafı olarak da 18 milyon harcadığı ortaya çıktı. Araç gideri de 10 milyon TL.

Mali genel kurula cezaları bulunan Başakşehir ve Fenerbahçe başkanlarının yanı sıra Beşiktaş ve Trabzon başkanları ile birçok üyenin katılmayacağı öğrenildi. Yine TFF'nin ibra edilmmeyeceği de sızan bilgiler arasında.