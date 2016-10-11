TFF Milli Takımlar Sorumlusu: Kadroyu seçen sonucuna katlanır

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar’dan Sorumlu Başkanvekili Ali Dürüst, Fatih Terim'in tercihlerinin spekülasyon konusu yapılmaması gerektiğini belirterek, "Kadroyu hoca seçer, tercihleri yanlış da olabilir. Bunun kararını alan insan, sonucuna katlanır." diye konuştu.

Ali Dürüst, 360 TV'de yayınlanan Telegol programına açıklamalarda bulundu. Milli Takım'da son dönemde yaşanan kadro tartışmaları hakkında konuşan Dürüst, ay-yıldızlı ekibimizin Dünya Kupası Eleme Grubu’ndaki son durumunu da değerlendirdi.

Fatih Terim'in tercihleri hakkında yorum yapmaktan kaçınan Dürüst, "Spekülasyon yapmak çok yanlış. Tercihin doğru ya da yanlış değil, hocanın olduğunu söylemem gerekiyor. Kadroyu hoca seçer, tercihleri yanlış da olabilir. Bunun kararını alan insan, sonucuna katlanır. Kişisel hakarete varmamak kaydıyla tenkite de açık olur. Fatih Terim varken Arda Turan formayı giyecek-giymeyecek demek yanlış olur. Fatih hoca kendi kişisel görüşüne göre takım kurmaz. Uzun bir kamp dönemi geçirdik. Kişisel bir şey olsa kamp döneminde görürdük. Ben bir şey görmedim" ifadelerini kullandı.

Prim sorununun idari bir olay olduğunu vurgulayan Dürüst, "Biz yönetici olarak bu karara müdahil olmayız. Müdahale edilmez. Bu saygıdır" dedi.

"Bir başarısızlık yok"

Milli takımın Dünya Kupası Eleme Grubu’ndaki durumunu da değerlendiren Ali Dürüst, "Bir başarısızlık yok. Devam eden bir süreç var. Her 3 maçtan sonra başarı kriteri getirmeye kalkarsak ne milli takımlarda ne de liglerde çalıştıracak hoca bulamayız" diye konuştu.