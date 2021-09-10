TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.

TFF’den yapılan açıklama şöyle;

“A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.

Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz.”

Güneş'in yerine Aykut Kocaman ya da Okan Buruk'un gelmesi ihtimali belirdi. Fatih Terim ve Mustafa Denizli de alternatifler arasında olduğu konuşuluyor.

TIKLAYIN | Şenol Güneş'le yollar ayrılıyor; Milli Takım için 4 aday