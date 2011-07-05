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Spor

TFF MERKEZ HAKEM KURULU'NDA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI İSTANBUL (A.A)

05 Temmuz 2011 21:16

-TFF MERKEZ HAKEM KURULU'NDA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) görev dağılımı gerçekleştirildi. MHK'nın Yusuf Namoğlu başkanlığındaki ilk toplantısını bugün yaptığı duyurulurken, görev dağılımının da gerçekleştiği ifade edildi. Yapılan görev dağılımına göre üyelerin üstlendiği görevler şöyle: Başkanvekili: Metin Tokat. PMİK Profesyonel İcra Kurulu Üyeleri: Bedri Dölkeleş, M. Zihni Aksoy. Gözlemci Atamaları Sorumlusu: Bedri Dölkeleş. EPAK'tan Sorumlu Başkan: M. Zihni Aksoy. EPAK'tan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Galip Bitigen. Mentör ve Yetenekli Hakemlerden Sorumlu Üyeler: İlhami Kaplan, Yavuz Karaozan. BAL Liginden Sorumlu Üye: Metin Tokat. Futsal, Plaj ve Bayan Futbolundan Sorumlu Üye: İlhami KAPLAN MHK Üyeleri Bölgesel Dağılımı: Yahya Diker (1-11), Yavuz Karaozan (4-8-13), Metin Tokat (3), İlhami Kaplan (2-5),  A.Can Lakot (6-9-12), Galip Bitigen (7-10-14).

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