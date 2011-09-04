-TFF, Mercedes'le yola devam edecek İSTANBUL (A.A) - 04.09.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mercedes-Benz Türk ile arasındaki sponsorluk sözleşmesini 2014 yılına kadar uzattı. A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı Swissotel'de gerçekleştirilen törende, Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Wolf-Dieter Kurz ile TFF Başkanvekili Lutfi Arıboğan, 3 yıllık yeni sözleşmeyi imzaladılar. İmza töreninin ardından ikili, salondaki platformda bulunan ve üzerinde ''Mercedes-Benz Türkiye Milli Futbol Takımları'nı başarıya taşıyor'' yazılı maket otobüs üzerindeki örtüyü açarken, Arıboğan, Kurz'a arkasında Mercedes yazan 15 numaralı milli takım forması hediye etti. Törenin ardından futbolcular ve törene katılan heyet, otelin bahçesinde bulunan yeni milli takım otobüsüyle medya mensuplarına poz verdiler. Bazı futbolcular otobüsün içine girerek aracı inceledi. Törene Kurz ve Arıboğan'ın yanı sıra, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, Mercedes-Benz Türk Pazarlama ve Satış Direktörü Süer Sülün ve milli takım futbolcuları ile iki kurumun yetkilileri katıldı. Sponsor firma, imzalanan sözleşme kapsamında özel tasarlanan milli takım otobüsünün yanı sıra, otobüs, otomobil ve hafif ticari araçlardan oluşan bir filoyu federasyonun hizmetine sundu. Yeni dönemde federasyonun kullanımına sunulacak 20 adet B serisi, 33 adet C serisi, 4 adet E serisi, 1 adet ML serisi, 1 adet R serisi, 3 adet S serisi, 4 adet Vito, 3 adet Viano, 2 adet Sprinter, 2 adet Tourismo, 1 adet Travego ile filodaki araç sayısının 74'e çıkacağı bildirildi. Törende gerçekleştirilen söyleşide konuşan Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Kurz, iki kurumun 15 yıl süren bir işbirliği olduğunu ifade ederek, ''Bu heyecan verici bir şey. Türk futbolunun, federasyonun, milli takımın bir parçası olmak bizim için çok önemli. Bu uzun süreli ilişkiler tarihimize de çok yakışıyor. Bu uzun süreli ilişkimiz Türkiye'ye kendimizi ne kadar adadığımızı gösteriyor. Aynı zamanda marka değerimizi de göstermiş oluyoruz. En önemli özelliğimiz heyecan yaratmak. Futbol maçından daha heyecanlı bir şey olamaz herhalde'' diye konuştu. Kurz, Almanya Milli Futbol Takımı'nın da sponsoru olduklarını hatırlatarak, bu nedenle Almanya-Türkiye maçını dört gözle beklediklerini ifade etti. Mercedes-Benz Türk Pazarlama ve Satış Direktörü Süer Sülün ise 74 araçlık filonun değerinin 4,5 milyon avro olduğunu bildirdi. Sülün, 100 kişilik bir ekiple Avusturya'da milli takıma destek vereceklerini de belirtti. -Arıboğan: "Milli takım sayesinde tekrar sahaya döndük" TFF Başkanvekili Lutfi Arıboğan, Mercedes-Benz Türk'ün kendileri için çok önemli bir sponsor olduğunu anlattığı konuşmasında, iki kurumun birbirine olan güveninin takdir edilecek bir durum olduğunu ifade ederek, bu birlikteliğin uzun yıllar sürmesi temennisinde bulundu. Kazakistan karşısında önemli bir 3 puan aldıklarını ifade eden Arıboğan, ''Uzunca süredir Türkiye'yi meşgul eden farklı konular biraz bizi sahadan uzaklaştırdı ama milli takım sayesinde tekrar sahaya döndük. Biraz sıkıntılarımız olsa bile kazanmamız gereken gruptaki önemli puanları aldık. Heyecansız maçları heyecanlandırmayı biliyoruz galiba'' ifadelerini kullandı. Objektif bakıldığında, Türkiye'nin şu anda yaşadığı futbol ikliminde alınan bu galibiyetin önemli olduğunu vurgulayan Arıboğan, şunları kaydetti: ''Avusturya, iddiamız için kazanmamız gereken bir maç. Mercedes'in uğuruna inanıyoruz. Mercedes ile bundan önce yaptığımız imza töreninden sonra yine Avusturya maçına gitmiştik, rakibimizi 4-2 yenmiştik. İnşallah aynısını tekrar ederiz. Güzel bir galibiyetle geliriz. Hedefimiz 2012, ama biz hakikaten Türk futbolunu en yüksek yerlerde görmek isteyen yönetimiz. Kurumsal olarak, maddi olarak da Türkiye'nin gurur duyduğu sponsorluk ilişkileriyle yarattığı gelirleri sportif başarılara dönüştürmesiyle Türkiye'nin öncü kurumuyuz. 2012'nin bizim için iyi olacağına inanıyoruz. Önce finallere kalacağımıza, turnuvada da başarılı olacağımıza inanıyorum. Turnuvalardaki başarılarımız dünyanın kabul ettiği başarılar.'' -Arda: "Küçümsenecek bir galibiyet değildi" Söyleşiye katılan milli futbolcu Arda Turan ise Mercedes-Benz Türk'ün Türk futbolunu ileriye taşınması anlamında önemli bir sponsor olduğunu kaydetti. Üzerlerinde bir baskı hissetmediklerini belirten Arda Turan, 2-1 kazandıkları Kazakistan mücadelesinin insanların düşündüğü kadar kolay olmadığını ifade ederek, ''Artık dünyada her takım 10 kişiyle topun arkasına geçiyor. Son dakika golü de olsa kazanmak çok önemliydi. Galibiyet, küçümsenecek bir galibiyet değildi'' diye konuştu. Avrupa Şampiyonası'na katılmanın Türk futbolu için çok önemli olduğunu anlatan Arda, ''Biz duygusal bir milletiz. Elde edilen başarılarla bütün sıkıntılarımızı bir anda unutabiliyoruz. Önemli olan buna inanmak ve hep beraber hareket etmek'' ifadelerini kullandı.