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Spor

TFF, Melo'nun cezasını onadı

Melo'ya ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'nın verdiği 13 bin lira para cezasının ise kaldırıldığı kaydedildi

03 Ekim 2013 23:01

TFF'den yapılan açıklamada, Melo'nun duruşma talebinin reddedildiği, müsabaka görüntülerini içeren CD de izlenmek suretiyle tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Brezilyalı futbolcuya verdiği 2 maç men cezasının oy birliğiyle onanmasına karar verildiği, yaptırımın ertelenmesi talebinin de reddedildiği bildirildi.
Bu arada, Melo'ya ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'nın verdiği 13 bin lira para cezasının ise kaldırıldığı kaydedildi.
Bu arada Kurul'un, PFDK'nın Beşiktaş'a verdiği 4 resmi müsabakayı sahasında seyircisiz oynama cezasıyla ilgili siyah-beyazlı kulübün itirazını incelediği ve talep doğrultusunda 9 Ekim Çarşamba günü saat 17.00'de duruşma açılmasına karar verdiği bildirildi.

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