-TFF MEDYA TALİMATI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ İSTANBUL (A.A) - 06.08.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Medya Talimatı, TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2010-2011 sezonu itibarıyla geçerli olacak talimatta karma alanın kaldırılması, TFF Medya Temsilcisi uygulaması getirilmesi gibi geçmiş yıllara göre birçok yenilik bulunuyor. Yeni sezonda müsabakalar, oynandıkları haftanın son müsabakasının tamamlandığı günün gece yarısından 24 saat geçtikten sonra, müsabakayı oynayan kulüplerin kendi kulüp TV'leri üzerinden banttan yayınlanabilecek. Yeni talimat uyarınca müsabaka canlı olarak yayınlanmışsa basın toplantısı ancak müsabakayı canlı yayınlayan yayıncı kuruluş tarafından canlı yayınlanabilecek. Ayrıca stadyum içinde yapılacak tüm röportaj hakları münhasıran yayıncı kuruluşa ait olacak. Medya Talimatı'na aykırı hareket eden basın mensupları ve medya kuruluşlarına akreditasyon cezası uygulanması ve TFF'nin kulüpler adına ve hesabına sözleşme yaptığı liglerin ve kupaların şampiyonluk seremonilerinin, ancak o ligin resmi yayın kuruluşu tarafından yayınlanması da yeni talimatta düzenlenen hususlar arasında yer aldı.