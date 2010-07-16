-TFF MALİ GENEL KURULU BAŞLADI ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, toplam 301 delegeden 197'sinin kalımıyla başladı. Sheraton Otel'de yapılan genel kurulda, Divan Başkanlığına Prof. Dr. Mehmet Helvacı, Divan Başkan Vekilliğini Şekip Mosturoğlu, üyeliklere ise Hasan Yener ve Yusuf Kenan Yılmaz seçildi. UEFA Asbaşkanı Senes Erzik, Fenerbahçe kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, bazı milletvekilleri ile çok sayıda kulüp başkan ve yöneticisinin katılımıyla açılan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Spordan sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın mesajının ve genel kurul gündeminin okunup gündemin oylanmasının ardından genel kurul, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'in konuşmasıyla devam ediyor.