-TFF KURULLARI BELİRLENDİ İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 29 Haziran'daki genel kurulunda seçildikten sonra ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapan Yönetim Kurulu, bünyesinde görev yapan kurulların atamasını gerçekleştirdi. Buna göre, Tahkim Kurulu Başkanlığına Hasan Gerçeker, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanlığına Halit Fahri Gültekin, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına da Yusuf Namoğlu getirildi. TFF'de yeni kurullar şu isimlerden oluştu: Tahkim Kurulu ------------- Başkan: Hasan Gerçeker Asıl üyeler: Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir, Prof. Dr. Bahri Öztürk, Osman Karakuş, Serpil Çetinkol, Av. Halil Tomruk, Av. Selçuk Karaçay Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ---------------------------------- Başkan: Halit Fahri Gültekin Üyeler: Prof. Dr. Hamide Zafer, Yrd. Doç. Dr. Serkan Ergüne, Av. Cafer Tekir, Av. Sarper Sarp, Av. Fesih Delidere, Av. Rüştü Köprülü Etik Kurulu ----------- Başkan: Prof. Dr. Oğuz Atalay Üyeler: Prof. Dr. İlyas Doğan, Yard. Doç. Dr. Burak Oder, Av. Kemal Keleşoğlu, Av. Mertay Kugay Kulüp Lisans Kurulu ------------------- Başkan: Ömer Araz Başkan yardımcısı: Bülent Tarhan Üyeler: Metin Ceyhun, İsmet Salihoğlu, Şefik Sivrikaya Amatör Futbol Disiplin Kurulu ----------------------------- Başkan: Tacar Çağlar Üyeler: Egemen Magat, Av. Yener Civelek, Av. Zübeyid Aydın, Av. İsmail İnan, Abdullah Albunar, Murat Kandazoğlu Merkez Hakem Kurulu -------------------- Başkan: Yusuf Namoğlu Üyeler: Metin Tokat, Bedri Dölkeleş, İlhami Kaplan, Yavuz Karaozan, Zihni Aksoy, Alican Lakot, Galip Bitigen, Yahya Diker Temsilciler Kurulu ------------------ Başkan: Kemal Dinçer Üyeler: Altan Kutucu, Fatih Tanfer, Hasan Üsküplü, Musa Soykarcı, Şener Aydın, Kenan Alan Dış İlişkiler İcra Kurulu ------------------------- Başkan: Cem Kınay Üyeler: Volkan Vural, Mehmet Ali Bayar, Metin Şen, Ahmet Ünüvar