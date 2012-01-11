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Spor

TFF: Kupa Trabzonspor'a verilemez

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF), CHP Trabzon Milletvekili Volkan Canailioğlu’na gönderilen bir...

11 Ocak 2012 02:00

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF), CHP Trabzon Milletvekili Volkan Canailioğlu’na gönderilen bir yazıda, şike soruşturması kapsamındaki disiplin soruşturması tamamlanmadan 2010-2011 sezonu Süper Lig Şampiyonluğu kupasının Trabzonspor’a verilmesi konusunda herhangi bir tasarrufta bulunulamayacağının ifade edildiği bildirildi. 



Volkan Canalioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TFF’ye, 21 Aralık 2011 tarihinde yazdığı bir mektuba, söz konusu kurumun Genel Sekreterliğinden 9 Ocak 2012 tarihinde cevap yazıldığını belirtti. Canalioğlu, TFF’nin söz konusu cevabi yazısını basın kuruluşlarına gönderdi.

TFF Genel Sekreterliğinin Canalioğlu’na gönderdiği cevabi yazıda, Canalioğlu’nun mektubunda, "UEFA’nın Trabzonspor’u Şampiyonlar Ligi’ne almasının Trabzonspor’un 2010-2011 sezonu Süper Lig Şampiyonu olması anlamına geldiğini, savcı iddianamesi ve Etik Kurulu raporlarında Trabzonspor’un yer almadığını belirterek, bu gelişmeler ışığında Trabzonspor’a şampiyonluk kupasının verilmesi gerektiğini ifade ettiği" anlatıldı.

TFF’nin 3 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yaşanan olayları ve tüm süreci yakından takip ettiği belirtilen yazıda, şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyunda şike soruşturması olarak adlandırılan dosya kapsamında TFF’ye çok sayıda belge sunulmuştur. TFF’nin yetkili kurulları bu belgeler üzerindeki incelemelerini ve gerekli disiplin soruşturmasını devam ettirmektedir.

Hal böyleyken söz konusu disiplin soruşturması tamamlanıp TFF’nin yetkili organlarınca karar verilmeden bu hususta (Trabzonspor’a Süper Lig Şampiyonluk Kupası verilmesi) herhangi bir tasarrufta bulunulamaz."



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