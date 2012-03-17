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Spor

TFF küme düşme cezasını kaldırdı mı?

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Müsabaka Talimatı'ndaki bazı cezaların kaldırıldığına dair haberlerin yer alması üzerine açıklama yaptı

17 Mart 2012 19:16

 

T24 - Futbol Federasyonu yönetim kurulunun, Futbol Müsabaka Talimatı'nda yaptığı değişikliğin şike ve teşvik suçlarına öngörülen küme düşürme cezasını kaldırmadığı, Disiplin Talimatı'nın 58. maddesinin söz konusu eylemlere uygulanacak yaptırımları açık bir şekilde düzenlediği bildirildi.
 
Sabah sazetesi, Futbol Müsabaka Talimatı dün gece değiştirilip şike ve teşebbüse küme düşürme cezasının FMT'den çıkarıldığını iddia etti. TFF'den bu iddiaya yanıt geldi.
 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kamuoyunda bugün, TFF'nin dün yaptığı yönetim kurulu toplantısında, Futbol Müsabaka Talimatı'ndaki bazı cezaların kaldırıldığına dair haberlerin yer alması üzerine açıklama yaptı.
 
TFF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
 
'Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesinin d bendinin 1. ve 2. fıkralarında öngörülen disiplin yaptırımı, Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 58. maddesinde daha kapsamlı olarak düzenlenmiştir. Mevzuatta aynı disiplin ihlaline iki farklı talimatta ve maddede aynı yaptırım öngörülmüş olduğu için daha kapsamlı olan 58. madde korunarak mükerrerlik giderilmiş ve Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesinin ilgili düzenlemeleri kaldırılarak 25. maddesinde de FDT'nin 58. maddesine atıf yapılmıştır.'

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