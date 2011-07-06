-TFF KULÜPLERİ ÇAĞIRDI İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, futboldaki şike iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili olarak, Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarıyla bir araya gelme kararı aldı. TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ile yönetim kurulu üyeleri, yaşanan gelişmeler nedeniyle hareketle bir gün geçirdi. Aydınlar, gün içinde olayı soruşturan savcı ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile görüşürken, akşam saatlerinde de Fenerbahçe Kulübü yöneticileriyle bir araya geldi. TFF'nin İstinye'deki merkezinde gerçekleştirilen görüşmeden sonra bir durum değerlendirmesi yapan TFF Yönetim Kurulu, 11 Temmuz Pazartesi günü Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarıyla bir araya gelmeyi ve ardından da toplantı yapmayı kararlaştırdı. TFF Merkezi'nde yapılan toplantının ardından basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Spor Toto Süper Lig'deki kulüplerin başkanlarını 11 Temmuz Salı günü saat 14.00'de toplantıya davet ettiklerini belirterek, ''Saat 16.00'da yönetim kurulu toplantısı yapacağız'' dedi. Yaşanan olaylarla ilgili bugün genel durum değerlendirmesi yaptıklarını ifade eden Aydınlar, Fenerbahçe Kulübü yöneticileriyle yaptıkları görüşme konusunda da ''Biz de Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinin bildiği kadarını biliyoruz. Soruşturmada gizlilik var. Daha fazla bir şey bildiğimiz yok'' diye konuştu. -EMRE BELÖZOĞLU, TFF MERKEZİ'NE GELDİ- Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu da sarı-lacivertli kulübün yöneticilerinin ardından sürpriz bir şekildeki TFF'nin İstinye'deki merkezine geldi. Emre, basına görüntü vermemek için binadan çıkmazken, TFF Başkanı Aydınlar, sarı-lacivertli futbolcunun ziyareti konusunda ''Evet Emre ile görüştük, konuştuk. Bununla ilgili bir şey yok. Ziyarete gelmiş'' dedi.