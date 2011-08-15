TFF kararını bugün açıklayacak

T24 - Şike ve teşvik soruşturmasının Futbol Federasyonu ayağı ile ilgili olarak 19 günlük çalışmasını tamamlayan Etik Kurulu cuma akşamı 150 sayfalık raporunu Federasyon Başkanı’na teslim etti. İki gün boyunca gerekli incelemeleri yapan TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar bugünkü Yönetim Kurulu toplantısının ardından alınacak tarihi kararları açıklayacak.





3 Temmuz 2011 tarihinde Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk’in talimatıyla başlatılan şike ve teşvik soruşturmasında disiplin cezalarıyla ilgili büyük gün geldi. Soruşturmanın Futbol Federasyonu ayağında kendilerine iletilen bilgi ve belgeleri 19 gündür inceleyen Etik Kurulu, yüz sayfayı aşan raporunu yazarak Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’a teslim etti. Cuma akşamı Etik Kurulu’nun görüşlerini içeren dosyayı alarak memleketi Malatya’ya giden Başkan Aydınlar, bugün yapılacak Yönetim Kurulu toplantısından sonra tarihi kararları bizzat açıklayacak.

Sadece Aydınlar gördü



Başkanlığını Prof.Dr. Oğuz Atalay’ın yaptığı, Prof. Dr. İlyas Doğan, Doç. Dr. Burak Oder, avukatlar Kemal Işkın ve Mertay Kugay’dan oluşan Etik Kurulu, 19 gün boyunca 26 klasörden oluşan 12 bine yakın belge ve telefon konuşmasını inceledi. Kurul başkanı Atalay’ın imzaladığı ve mühürlü olarak Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’a teslim edilen dosyada şike ve teşvik iddialarıyla ilgili kanaat oluşmasına rağmen, suçlanan kişi ve kurumların “savunmalarının alınamamasının” kesin bir yargıya varılmasını engellediği bildirildi.

Milliyet uyarmıştı



Futbol Federasyonu Etik Kurulu’nun şike incelemesinde suçlanan şahıs ve kurumlardan savcılığın “gizlilik kararı” nedeniyle savunma alınmamasının doğuracağı sıkıntıya cuma günü dikkat çeken Milliyet yine bir hukuki tartışmanın başlayacağını dile getirmişti.



Etik Kurulu da Başkan Aydınlar’a teslim ettiği raporunda, “savunma hakkı yargılamanın en temel unsurudur” ilkesine vurgu yaparak bu koşullarda verilecek her türlü kararın, ileride telafisi olmayan zararlar doğurabileceğinin altını çizdi. Raporda 19 maçta şike yapıldığı ve teşvik verildiği iddialarına karşın halen sadece dört futbolcunun tutuklu bulunmasının, ifadesi alınan oyuncuların serbest bırakılmasının bir çelişki oluşturduğu da belirtildi.

Yönetimle paylaşacak



Futbol Federasyonu Başkanı Aydınlar iki gün süresince incelediği raporla ilgili görüşlerini bugün yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında üyelerle paylaşacak.





Toplantıya federasyonun baş hukuk müşaviri Prof. Dr. İlhan Helvacı’nın yanı sıra etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Atalay’ın da katılacağı ve hukuki konularda Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendireceği kaydedildi.

Gündemde iki seçenek bulunuyor



Etik Kurulu raporunda şike ve teşvikle ilgili bazı saptamalar yapılmasına karşın küme düşürmeye yol açacak radikal kararlar alınırken hukuki prosedürün tam anlamıyla yerine getirilmesi zorunluluğuna dikkat çekilmesi, gündeme iki seçenek getirdi.



Açıklanacak cezaların CAS (Uluslararası Spor Mahkemesi) içtihatlarına aykırı düşmemesi ve Tahkim Kurulu’ndan dönmemesi için suçlanan şahısların ifadelerinin alınmasının beklenmesi ilk seçenek olarak masaya yatırılacak. Böylece fikstür çekimi ve liglerin başlama tarihinde yeni bir erteleme yaşanmayacak.



İkinci yol ise haklarında kuvvetli kanıtlar olan bazı kulüp başkanları ve yöneticiler disiplin kuruluna sevk edilerek mahkeme süreci tamamlanıncaya kadar “tedbir” işlemi uygulanacak. Böylece federasyonun kamuoyunu yaklaşık 1.5 aydır meşgul eden şike soruşturmasına duyarsız olmadığı mesajı verilecek. Gizlilik kararının kalkmasından sonra savunmalar alınacak ve Etik Kurulu nihai kararını federasyona iletecek. Eğer küme düşürme yönünde bir eğilim belirirse ligin hangi haftasında olursa olsun bu yaptırım yürürlüğe konacak.