-TFF : Kararı İl Spor Güvenlik Kurulu verdi İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş-Fenerbahçe maçında deplasman takımı taraftarlarının Fiyapı İnönü Stadı'na alınmaması kararının, tamamen İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından verildiğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, ''Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçında, deplasman takım taraftarlarının Fiyapı İnönü Stadı'na alınmaması tamamen İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından verilmiş bir karardır'' denildi. İstanbul Valiliği'nde bugün yapılan toplantıya, valiliğin yanı sıra Beşiktaş ile Fenerbahçe kulüplerinin yetkililerinin katıldığı, kamuoyuna yansıyan kararın, kulüplerin önerisi ve İstanbul Valiliği'nin de onayıyla ortaklaşa alındığı belirtildi. Açıklamada, ''Kamuoyuna yansıdığı gibi, bu sezon 4 takımın kendi arasında yapacağı maçlarda, deplasman takımı taraftarının stada alınmaması konusunda ise şu an için verilen herhangi bir karar söz konusu değildir. Bugün alınan kararda Türkiye Futbol Federasyonu'nun herhangi bir dahli olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz'' denildi.