TFF: Maçlar Ekim'den itibaren sınırlı sayıda seyirciyle oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını etkisini artırmaya devam ederken, ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verdi.

TFF Yönetim Kurulu'nun, Riva'da bugün yaptığı toplantıdan ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararı çıktı.

Buna göre, Süper Lig maçlarına ekim ayından itibaren yüzde 30 tribün kapasitesiyle seyirci alınacak.

TFF tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir.

Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır.

Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır. Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecektir.