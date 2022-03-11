TFF ile görüşmeler başladı; Galatasaray - Beşiktaş derbisi erteleniyor mu?

Galatasaray, pazartesi günü Beşiktaş ile oynanacak derbinin ertelenmesi yönünde Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştü.

Hürriyet’te yer alan habere göre, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Barcelona maçından 0-0'lık beraberlikle dönerek rövanş öncesi avantaj elde eden Galatasaray'da gözler Süper Lig'e çevrildi. Sarı kırmızılılar, pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinin ertelenmesi yönünde Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelere başladı.

TFF ile yapılan görüşmede federasyon yetkilileri "Beşiktaş'la anlaşırsanız ertelenebilir" cevabı verdi.

Sarı kırmızılı kulüp yoğun kar yağışı nedeniyle Barselona’dan dönüş takviminin belirsiz olmasını da dile getirip talepte bulundu. Beşiktaş kabul ederse derbinin ertelenme ihtimali ağırlık kazanacak. Ancak siyah beyazlı kanadın ilk düşüncesi olumsuz. Erteleme talebine sıcak bakmayan Beşiktaş, olumsuz bir hava muhalefetinin yaşanmaması halinde maçın oynanması fikrinde. Galatasaray - Beşiktaş derbisi 14 Mart Pazartesi günü NEF Stadı'nda oynanacak.