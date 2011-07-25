-TFF İDDİALARI YALANLADI İSTANBUL (A.A) - 25.07.2011 - Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, bugün bazı gazetelerde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve Başkanvekili Lutfi Arıboğan'ın, TFF Onursal Başkanı ve UEFA 1. Başkanvekili Şenes Erzik ile gerçekleştirdiği buluşma ile ilgili gerçek dışı haberlerin yer aldığı belirtildi. TFF'den yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu görüşlere yer verildi: ''20 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen ve tamamen dostane bir yemek olan söz konusu buluşmada, Başkan Aydınlar 'Savcı bana Fenerbahçe'nin son 5 maçının sonuçlarını önceden biliyorduk. Elimizdeki deliller çok sağlam' ifadelerini kesinlikle kullanmamıştır. Ayrıca haberde, bu cümlelere cevaben Sayın Erzik'in de kullandığı iddia edilen ifadeler de hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan ve Başkanvekili'nin, aynı kurumun Onursal Başkanı sıfatını taşıyan bir futbol adamı ile buluşmasına gerçek olmayan anlamlar yüklenmemesini önemle rica ediyoruz. Kamuoyunu yanlış yönlendirmekten başka bir amaç taşımayan bu haberlere itibar edilmemesini diliyoruz.''