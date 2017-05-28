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Spor

TFF, içinde "Arena" ifadesi yer alan 3 stadın ismini değiştirdi

Cumhurbaşkanı, 'arena' kelimesini stadyum isimlerinden çıkarılması yönünde talimat vermişti

28 Mayıs 2017 16:23

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "arena" kelimesini stadyum isimlerinden çıkarılması yönünde talimat verdiğini açıklamasının ardından Galatasaray yönetimi, Türk Telekom Arena’nın adının "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu" olarak değiştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), içinde "Arena" ifadesi yer alan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ve Şanlıurfaspor'un statlarının isimlerini değiştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Arena’ kelimesini stadyum isimlerinden çıkarılması yönünde talimat verdiğini açıklamasının ardından, dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), içinde "Arena" ifadesi yer alan statların adlarını "Stadyum" olarak değiştirdi.

TFF'nin resmi internet sitesinde bulunan program bölümünde, Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Arena'nın adı Vodafone Stadyumu olarak yer aldı.

Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Arena'nın ismi Türk Telekom Stadyumu, Aytemiz Alanyaspor'un rakiplerini ağırladığı Bahçeşehir Okulları Arena'nın adı ise Bahçeşehir Okulları Stadyumu olarak yazıldı.

TFF 1. Lig'e veda eden Şanlıurfaspor'un iç saha maçlarını yaptığı GAP Arena'nın ismi ise GAP Stadyumu olarak değiştirildi.

TFF’nin internet sitesinde, 34. haftada Beşiktaş’ın iç sahada Osmanlıspor ile oynayacağı maç öncesi stadının adı Vodafone Stadyumu olarak değiştirildi.

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