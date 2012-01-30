-TFF göreve devam etme kararı aldı İSTANBUL (A.A) - 30.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve Yönetim Kurulu, Ankara'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndaki istifa imalı açıklamaya rağmen, göreve devam etme kararı aldı. TFF'nin İstinye'de bulunan binasında gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren yönetim kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yayımlandı. Olağanüstü Genel Kurul'un ardından geçen 4 günlük süreçte, sayısız kulüp ve bir çok genel kurul delegesinin, başta TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar olmak üzere tüm TFF Yönetim Kurulu'na ulaşarak, göreve devam etmeleri yolundaki ısrarlarını ilettikleri belirtilirken, ''Bilhassa Spor Toto Süper Lig kulüplerinin çok büyük bir çoğunluğu, mevcut TFF Yönetim Kurulu'nun görevini sürdürmesi gerektiğini gerek ziyaretlerle gerekse de telefonla bildirdi. Bu talepleri ve ısrarlı telkinleri değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, futbolumuzun içinde bulunduğu kaos ortamının daha da derinleşmesini önlemek amacıyla görevine aynen devam etme kararı aldı'' denildi. Göreve geldiği 29 Haziran'dan sadece 3 gün sonra şike soruşturması ile karşı karşıya kalan TFF Yönetim Kurulu'nun, bugüne kadarki 7 aylık süreçte hemen hemen tüm mesaisini şike soruşturmasının yarattığı sportif ve hukuki travmaları çözmek için harcadığı dile getirilirken, şu ifadelere yer verildi: ''89 yıllık Türk futbolunun en ciddi krizini çözmek sorumluluğunu üzerine alan TFF Yönetim Kurulu, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hukukun gerekliliğinden ve adil yönetim anlayışından asla vazgeçmeyecektir. Söz konusu soruşturmada inisiyatifin artık TFF yargı kurullarında olduğunu belirtmek isteriz. TFF Yönetim Kurulu; Etik Kurulu, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'nun konuyla ilgili raporlarına ve alacağı kararlara saygı gösterecektir. Tüm kamuoyundan da çıkacak kararlara aynı saygıyı göstermesini bekliyoruz. TFF Yönetimini güven tazelemeye davet edenlerin, asıl güven tazelemesi gerekenler olduğuna inanıyoruz.''