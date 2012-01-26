TFF Genel Kurulu'na 'Yıldırım' düştü

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Önergeyi geri çekme önerisinde bulunan Demirören "Federasyon Başkanı'nı güven tazelemeye çağıralım. Gelin seçim kararı alalım. Başkanımız kendi seçime davet etmek istiyorsa etsin ve kavga sona ersin" dedi.UEFA'yla mı mücadele için birlik beraberlik içinde mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Beşiktaş Başkanı, "Bu sürecin doğrusu, mahkeme sürecini beklemektir. İnsanların savunması alınmadan, adliyedeki olay bitmeden yargılanmaları bana göre de doğru değildir. O yüzden ben kulüplere öneriyorum, önergemizi geri çekelim. Federasyon'a da öneriyorum, en kısa zamanda seçime gidelim" şeklinde konuştu.Seba'nın "Şerefli ikincilik" sözünü 8-0'lık Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından söylediğini hatırlatan Demirören, ''O günden bugüne geldik ama yine futbol adına aynı şeyleri paylaşıyoruz'' diye konuştu.Demirören, toplantıda konuşma yapmayı düşünmediğini ancak Altay Kulübü Başkanı'nın konuşmasının ardından kararını değiştirdiğini vurguayarak, şunları kaydetti:''Bugün futbol nereye geldi bir düşünelim. Şapkamızı önümüze koyalım. Türk futboluna hizmet vermiş başkanlar yöneticilere yönelik bir operasyonla bugüne gelindi. Federasyon başkanımız bombayı elinde buldu. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Hepimizin ortak hedefi Türk futbolu için bir karar almaktı. Alınacak kararlar camiaları memnun etmeyebilir. Şu ana kadar 8 kulüp gündemde, bu 12'ye kadar gidecek. Maalasef Fenerbahçe'nin adı herkesten çok geçiyor. Reyting uğruna gündem yaratmak için hep Fenerbahçe'nin adı geçiyor. Ancak şu an 8 takım içinde. Türk futbolu için adım atmalıyız.''Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve yönetim kurulu üyelerinin iyi niyetleriyle bugünlere gelindiğinin altını çizen Demirören, şöyle konuştu: "Gelecekte kavgadan çocuklarımız bizden hesap sormayacak, çocuklarımız kavga neden bitmedi onu soracak. Birlik beraberlik içinde hareket edelim. Bu işin doğrusu mahkeme sürecini beklemektir. Kulüplere öneriyorum önergemizi geri çekelim, Federasyon seçime gitsin.''