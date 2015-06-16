TFF: Gelecek sezon 21 takımla oynanabilir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, bu sezon Süper Lig'den düşme uygulanmaması fikri üzerine gelecek sezon ligin 21 takımla oynanabileceğini söyledi.

Demirören, TRT Spor'da yayınlanan Futbol Günlüğü programında açıklamalarda bulundu.

Demirören, Fatih Terim'e yeni yönetiminde yer alması için teklif yaptığını belirtirken, Süper Lig AŞ ve yeni yabancı kuralı üzerine projeleri ve görüşleri açıkladı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Demirören'in açıklamaları şöyle:

"Fatih Terim'e, 'gel yeni yönetimde ol' dedim. Kendisi pek sıcak bakmadı. Fatih Terim sadece hoca değil. Eşofmanlı yönetici. Kendisi kravatsız yöneticimiz. Bunu doğrudan açıklasak eleştiri alabilirdik ama uzun süreli anlaşmamızı da bunun üzerine yaptık. Çok iyi dostuz ve bu işleri severek yapıyor. Hem Milli Takım antrenörü hem de yönetici olarak çalışıyor"

‘G.Saray'ın şampiyonluğunu kutluyorum’

"Sezon başında bir öngörüm yoktu. İlk yarının sonunda konuştuğumuz zaman 3 takımın götüreceğini tahmin etmiştik. Öyle de oldu nitekim. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyorum."

‘21 takım neden olmasın’

"Kayseri Erciyesspor başkanı bana geldi. Premier Lig'i örnek alarak Süper Lig AŞ kuruluyor. Premier Lig 20 takımla oynanıyor. Süper Lig neden 18 takımda kalsın. Ben de dedim ki buna Süper Lig ve PTT 1. Lig kulüpleri karar verir. Süper Lig AŞ 2017'de kurulacak. Onlar bu sezon başlasın bu uygulama diyor. Bu duurmda mevcut 18 kulüp gelirlerinden feragat ederek onları ligde tutmaları lazım. Bunu hangi takım yapar? Sabit gelirleri oldukça yüksek. 2017'de başlayabilir ama öncesinde başlar mı bilemiyorum. Evet bu konuya sıcak bakıyorum. Bunu seçim sonrasında kulüplere açacağım. Karar onların"

Yarsuvat'a "Süper Lig aş" cevabı

"Yarsuvat'ın 'ölü doğan proje' sözlerine katılmıyorum. O toplantıya katılan kulüpler ve katılamayanların desteği ortada. Herkes destek oluyor. Bütün kulüpler bir araya gelirse 2017'de yapılacak yayın ihalesinde rakamın yükseleceğini göreceksiniz. Bunun için en önemli olan şey kulüplerin mali durumlarını düzeltmeleri. Bunun için biz de UEFA ve FIFA'da yaptırımda bulunabilir. Bizler yaptırımlarımızı açıkladık. Ayaklarını yorganlarına uzatacaklar. Şu an incelenen takımlar var onlara ek süre verdik ama puan silme gibi bir durum yok"

Yabancı sınırı kararı

"Yabancı sınırı ile ilgili yeni karar marka değerine büyük katkı sağlayacak. Yeter ki iyi yabancılar alınsın. Orada lisans ücretleri biraz yüksek oldu, onu da indireceğiz. Biz buna yabancı kararı değil, yerli kararı diyoruz zaten"

‘25 senedir kimsenin yapamadığını yaptık’

"25 senedir kimsenin yapamadığını yaptık. Herkese güven verdik. Kimse ben ve ytönetim kurulumdan kötü bahsetmedi. Her zaman bize güvendiler ve inandılar. Kulüplerimize yapabileceğimiz tüm imkanları önlerine koyduk. Kulüpler federasyonu yönetir. Biz bunun bilincindeyiz. Bizim tüm hedefimiz buydu. Birlik beraberlik sağladık. Herkesle fikir alışverişi sağladık. Elbette hata yapmışızdır ama hata görünce değişmesini de bildik"

‘Seba'nın ismine yakışır bir sezon oldu’

"Spor Toto ile yeni anlaşmaya varacağız. Süleyman Seba'nın ismine yakışır bir sezon oldu. Bundan sonra da sezona bu şekilde isimler verebiliriz. Kulüplerin fikirlerini alarak farklı çözümler bulabiliriz. Güzel bir uygulama oldu bu."

‘Tribün kapatma kalkacak’

"Kötü tezahüratta %90'a yakın azalma oldu. Lig geneline bakıyoruz. Gözlemcilerden gelen raporlara bakıyoruz. Passolig'de yasanın tam işlemesi lazım. O kişiye anında uygulama yapıldığı an olaylar daha da azalacak. Biz federasyon olarak kulübe ceza verebiliyoruz. Bireysel cezaları yargı verebiliyor. Bunun daha iyi uygulanması lazım. Gelecek sezon tribün kapatma cezası uygulanmayacak. Onun yerine şahıslara ceza verilecek"