TFF: Galatasaray'a verilen saha kapatma cezası keyfi değil

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 25 Ağostos'ta Manisa'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan TFF Süper Kupa maçının ardından Tahkim Kurulu tarafından kulüplere verilen cezalarla ilgili yöneltilen eleştirilerin hukuki dayanağı olmadığını bildirdi.

Galatasaray’a saha kapatma cezası verilmesiyle ilgili yapılan TFF açıklamasında, “Bugüne kadar yüze gelen cisimlerde ve yaralama olaylarında istikrarlı olarak seyircisiz oynama cezası verilmiştir. Sahada oynanan futbolun kirletilmesine yönelik hiçbir suça, gayrihukuki veya keyfi bir ceza verilmiş olması söz konusu değildir” denildi.

TFF Tahkim Kurulu, TFF Süper Kupa maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezaları artırarak, onadı. Kurulun Galatasaray'a verdiği 1 maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira para cezası ile Fenerbahçe'ye uygulanan 200 bin liralık para cezasına kulüpler, "Saha olaylarından kendilerinin değil, organizasyon hakkına sahip olan TFF'nin sorumlu olduğu" yönünde eleştirilerde bulundu.

NTV Spor’da yer alan habere göre, yapılan eleştirilere cevap veren TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"TFF'nin geçtiğimiz sezon devre arasında uygulamaya aldığı sıfır tolerans yaklaşımı çerçevesinde TFF Hukuk Müşavirliği verilen cezalara Tahkim Kurulu nezdinde itiraz etmiş ve Tahkim Kurulu 4 Eylül 2014 tarihinde cezaların arttırılmasına karar vermiştir. Bu kararların ardından özellikle kulüplerimiz tarafından çeşitli medya organlarında sorumluluğun TFF'ye ait olduğu yönünde çıkan açıklamalar kamuoyunu yanlış yönlendirmektedir."

Açıklamada, TFF Süper Kupa Statüsü'nün "Tribün düzenlenmesi ve organizasyon" başlıklı 4. maddesi paylaşılarak, şunlar kaydedildi:

"TFF Süper Kupa maçında tribün düzenlemesi ve organizasyon hakkı TFF'ye ait olmakla birlikte müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında herhangi bir olay çıkması halinde olaylara sebebiyet veren taraftarların eylemlerinden kulüpleri sorumludur. Buna göre kulüplerin, yaşanılan saha olaylarından kendilerinin değil, organizasyon hakkına sahip TFF'nin sorumlu olduğuna dair savunmasının hukuki dayanağı yoktur. Yine, TFF Süper Kupa Statüsü'nün 10/I, D maddesi gereğince kulüpler, TFF Süper Kupa müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan da sorumludur"

‘Hedefimiz, kararlı duruşumuzu sürdürmektir’

Açıklamada, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine verilen cezaların hangi sebeple uygulandığı hakkında detaylı bilgiye yer verildi.

Galatasaray taraftarlarının attığı yabancı cisimden dolayı bir saha görevlisinin yüzünden yaralandığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugüne kadar yüze gelen cisimlerde ve yaralama olaylarında istikrarlı olarak seyircisiz oynama cezası verilmiştir. Sahada oynanan futbolun kirletilmesine yönelik hiçbir suça, gayrihukuki veya keyfi bir ceza verilmiş olması söz konusu değildir. Esasen bu durum tüm kulüp başkan ve yöneticileri tarafından net olarak biliniyor olmasına rağmen, alınan kararların usulsüz olduğu yönündeki açıklamaların tamamen popülist bir yaklaşım olduğu tüm sağduyulu futbolseverlerin ortak kanaatidir. TFF olarak hedefimiz sahalarda bu tür benzeri olaylar tek bir kez bile oluşmayacak güne kadar mücadelemize devam etmek ve kararlı duruşumuzu sürdürmektir. Bu konuda dayanağımız ve en büyük gücümüzü huzurlu bir futbol ortamı arayan, kavgasız ve küfürsüz bir futbol ortamı arzulayan sağduyulu futbol seyircilerimizden alıyoruz ve almaya devam edeceğiz."