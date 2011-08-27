TFF, Fenerbahçe'yi Bank Asya 1'inci lig'e düşürmedi!

T24 -

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yapmış olduğu kamuoyu açıklamaları ve 26 Ağustos günü yapılan toplantı, sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama ve basında çıkan bazı haberler ile ilgili olarak açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada kulüp yetkililerinin TFF'ye yazılı olarak herhangi bir resmi başvuruda bulunmadığını, Federasyon'un bir karar verebilmesi için yazılı başvurunun yapılması gerektiği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamanın tam metni şöyle:



"Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Ali Koç'un 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde basına yapmış olduğu açıklamalarda, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinde, Ali Koç ve Aleaddin Yıldırım ile TFF Başkan Vekilleri Göksel Gümüşdağ ve Lutfi Arıboğan arasında 26 Ağustos'ta yapılan toplantıda, aynı gün Ali Koç ve kulüp avukatları ile Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan toplantıda, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2011-2012 sezonunda Bank Asya 1. Lig'de oynatılması talebi dile getirilmiştir.



Ancak bugüne kadar, Türkiye Futbol Federasyonu'na bu konuda kulüp yetkililerince yazılı olarak herhangi bir resmi başvuruda bulunulmamıştır. Ayrıca gerek kulüp yetkilileri gerekse kulüp avukatları, bu konuda herhangi bir yazılı başvurularının söz konusu olamayacağını da belirtmişlerdir.



Bu durum karşısında; TFF Yönetim Kurulu, 15 Ağustos tarihinde aldığı karardan ayrılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığı sonucuna varmıştır.



Dolayısıyla 25 Ağustos'ta fikstür çekimi yapılan Spor Toto Süper Lig ile 24 Ağustos'ta fikstürü belirlenen Bank Asya 1. Lig, ilan edildiği tarih olan 10 Eylül'de başlayacak ve müsabakalar çekilen fikstürler çerçevesinde oynanacaktır."



Futbol Federasyonu, bu öğlen Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan men edilen Fenerbahçe'nin 'küme düşme' talebini değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı.



UEFA'nın uyarısıyla Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne göndermekten men eden Futbol Federasyonu, sarı Lacivertli takımın sert tepkisi karşısında karar almak zorunda kaldı.



Fenerbahçe Asbaşkanları Ali Koç ve Alaettin Yıldırım'ın dün resmen başvurduğu Federasyon'un hafta başında karar alması bekleniyordu.



Ancak bugün Federasyon yetkilileri yönetim binasında sürpriz bir şekilde olağanüstü toplantı yapmak üzere bir araya geldi.



Federasyon, şike yapmakla suçlanan Fenerbahçe'yi düşürme kararı alsaydı takım bu sezon Bank Asya Birinci Lig'de mücadele edecekti. Karar ligler başladıktan sonra çıksaydı bu sezon her hangi bir ligde mücadele etmesi güç görünüyordu. Bu yüzden Sarı Lacivertli yönetim bir an önce kararın çıkmasını istedi.



Fenerbahçelilerin Federasyon'ı eleştirdiği en önemli noktası ise "Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmeyen bir takım neden Süper Lig'de oynatılıyor" şeklinde.





